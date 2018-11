Hevige gevechten in Jemen ondanks bereidheid tot wapenstilstand kv

20 november 2018

01u26

Bron: Belga 0 In de Jemenitische havenstad Hodeida zijn er maandagavond hevige gevechten losgebarsten tussen rebellen en loyalisten. Dat zeggen militaire verantwoordelijken van de loyalisten. De recente oproepen tot kalmte lijken geen resultaat te hebben . Nochtans had de leider van de Houthi-rebellen gisteren nog aangegeven dat ze bereid waren tot een wapenstilstand.

Het gaat om de hevigste gevechten sinds de de-escalatie intrad op 14 november. Ze zijn geconcentreerd rond het oostelijke deel van de stad. Rebellen zouden met artillerie geschoten hebben en de regeringsgezinde troepen zouden daarop gereageerd hebben. Daarnaast voerde de internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië twaalf luchtaanvallen uit, zeggen de verantwoordelijken van de loyalisten.

Maandag stelde Groot-Brittannië een ontwerpresolutie voor in de Veiligheidsraad van de VN. Daarin werd opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Hodeida. De strijdende partijen kregen twee weken om obstakels voor humanitaire hulp uit de weg te ruimen.



Het ontwerp werd voorgelegd aan de veertien andere leden van de Veiligheidsraad. Vrijdag had die al geluisterd naar het rapport van de VN-bemiddelaar die belast is met de organisatie van vredesonderhandelingen in Zweden. De datum van de stemming ligt nog niet vast.

Wapenstilstand?

Via Hodeida passeert drie vierde van alle humanitaire hulp. Maandag zeiden zowel loyalisten als rebellen nog dat ze voorstander zijn van vredesgesprekken. Mohammed al-Houthi, de aanvoerder van het revolutionaire comité van de rebellen, deelde maandag nog via Twitter mee dat de Houthi-rebellen een wapenstilstand willen.