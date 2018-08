Hevige brand verwoest zo'n 100 voetbalvelden heide in Nederland KVDS

07 augustus 2018

20u41

Bron: Belga 0 Een natuurbrand bij het Drentse Wateren in Nederland heeft zo'n 75 hectare heide zwartgeblakerd. Dat komt ongeveer overeen met 100 voetbalvelden. Het vuur is onder controle, maar zo'n 150 brandweermensen zijn nog altijd bezig met nablussen, meldt de gemeente Westerveld.

De verwachting van de hulpdiensten is dat ze nog zeker tot 21 uur bezig zullen zijn. Gasten van vier campings in de omgeving die uit voorzorg zijn geëvacueerd, mogen in elk geval tot dan niet terugkeren naar hun tenten en caravans.



Rook

De rook was in de wijde omgeving te zien. Boeren hielpen mee de vlammen te bestrijden door met giertanks de grond nat te houden. Ook brandweerkorpsen van verderop (onder meer Groningen en Gelderland) schoten te hulp. De luchtmacht ondersteunde met blushelikopters.





Wegen werden afgesloten. Volgens de veiligheidsregio kon de brand zich snel uitbreiden door de felle wind en de droogte. Er kwamen veel ramptoeristen op de brand af, die de hulpverleners in de weg liepen. De hulpdiensten vroegen iedereen uit de buurt te blijven. Ook is toeristen gevraagd het gebied te verlaten.