Hevige brand teistert Californië: 6.300 mensen moeten huizen verlaten ttr

26 november 2019

18u23

Bron: Reuters, The Guardian, CNN 2 Duizenden mensen zijn noodgedwongen hun huizen ontvlucht door een hevige brand nabij Santa Barbara, in de Amerikaanse staat Californië. Dat berichten lokale media. De brandweer probeert de verwoestende brand met man en macht te bedwingen.

De zware brand brak gisterenmiddag uit in het natuurgebied Los Padres. Ongeveer 1.660 hectare ging al in vlammen op, zo meldt persagentschap Reuters. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen. Maar liefst 6.300 mensen moesten uit voorzorg hun huizen onmiddellijk verlaten.

Meer dan zeshonderd brandweermannen trachten de vlammenzee in Los Padres te bestrijden. Verschillende korpsen uit naburige gebieden trokken naar Santa Barbara om de lokale brandweer te helpen. Daarbij werden negen helikopters ingezet. The National Weather Service verwacht vanaf morgen regenbuien en windvlagen tot 70 kilometer per uur.

Volgens het California Department of Forestry & Fire Protection hebben branden dit jaar al 80.937 hectare land in de staat verwoest. De autoriteiten nemen voldoende voorzorgsmaatregelen, nadat een jaar geleden bij de brand “Camp Fire” 86 doden vielen in het noorden van Californië.