Hevige brand in Duitse Europa-park SI

26 mei 2018

19u32

Bron: Twitter, looopings.nl 0 In het Duitse Europa-park woedt momenteel een hevige brand in het Nederlandse themagebied Batavia, dat meldt de woordvoerder van het park op Twitter. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend.

De brandweer is druk bezig met het onder controle krijgen van de brand. Bezoekers wordt gevraagd om de omgeving te verlaten, maar over een gehele evacuatie van het park is nog niets bekend.

Op Twitter verschenen al verschillende berichten van bezoekers waarop een enorme rookpluim te zien is.

#europapark hoping everyone is ok pic.twitter.com/rgfb05XO8U Alan Kelly(@ Alankels) link