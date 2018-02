Hevige aardbeving veroorzaakt instorting van gebouwen op Taiwan: 4 doden, 140 vermisten en 225 gewonden Karen Van Eyken IB

07 februari 2018

05u03

Bron: BBC, Belga 31 Een aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter heeft het eiland Taiwan hevig door elkaar geschud. Vooral in de nabije omgeving van de stad Hualien zijn gebouwen ingestort en wegen beschadigd, zo melden lokale media. Ook een hotel is zwaar getroffen. Er vielen zeker vier doden en 225 gewonden. 25 mensen zijn er erg aan toe. 140 mensen zijn vermist. Dat melden de autoriteiten in een mededeling aan de pers.

De beving deed zich kort voor middernacht plaatselijke tijd voor, zo meldt de Amerikaanse seismologische dienst USGS. Het epicentrum lag 20 kilometer ten noordoosten van Hualien, op een diepte van minder dan tien kilometer. Foto's op sociale media tonen de aanzienlijke schade die werd aangericht.

Twee bruggen in de stad Hualien zijn als gevolg van de aangerichte schade afgesloten. Veel wegen zijn door scheuren onbegaanbaar en talrijke huishoudens zitten zonder stroom.

Reddingswerkers zijn druk in de weer met het bevrijden van mensen die vastzitten in het Marshall Hotel dat deels is ingestort. Zowat 116 gasten konden tijdig worden geëvacueerd. Intussen zouden nog drie mensen in het elf verdiepingen tellend hotel opgesloten zitten.

De voorbije dagen beefde de aarde al verschillende keren in de regio. Taiwan, een eiland gelegen op het raakpunt van twee tektonische platen, is structureel goed uitgerust om het effect van bevingen op te vangen.

