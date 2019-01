Hevig protest in Venezuela: minstens 40 doden in een week tijd SVM TTR

Bron: Belga 5 Bij de protestmarsen van vorige week tegen het regime van de Venezolaanse president Nicolas Maduro zijn meer dan veertig mensen omgekomen en is een recordaantal gearresteerd. Dit zei woordvoerder Rupert Colville van het Hoog VN-Commissariaat voor de Mensenrechten . Meerdere plaatselijke ngo’s gewaagden eerder van 35 doden.

Bij verschillende demonstraties kwamen honderdduizenden mensen op straat om te protesteren tegen president Nicolas Maduro. Volgens de ngo Provea hebben de bijhorende onlusten intussen al aan zeker veertig mensen het leven gekost. In een eerdere balans van hulpverleningsorganisaties was sprake van 35 dodelijke slachtoffers.

Rafael Uzcategui stelt als directeur van Provea ook "acht illegale executies" aan de kaak. Die vonden volgens hem plaats tijdens politieacties die in volkswijken van Caracas werden uitgevoerd. Hij stelt agenten van de bijzondere politiemacht FAES daarvoor verantwoordelijk.

“Huiszoekingen zonder gerechtelijk bevel”

De ngo Foro Penal heeft het dan weer over 850 arrestaties. Onder hen zouden 77 minderjarigen zitten. “Er werden huiszoekingen uitgevoerd in de woningen van arme gezinnen, zonder gerechtelijk bevel”, zegt directeur Alfredo Romero.

De Venezolaanse president werd op 10 januari beëdigd voor een tweede ambtstermijn. Woensdag riep opposant en voorzitter van het parlement Juan Guaido zichzelf echter uit tot interim-president van Venezuela. De VS, Canada, Israël en verscheidene Zuid-Amerikaanse landen scharen zich achter de interim-president, maar het leger steunt Maduro.

Amerikaanse sancties

De VS stelden intussen sancties in tegen het door de staat geleide Venezolaanse oliebedrijf PDVSA. Dat deeldeJohn Bolton, de nationaal veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, mee. Op die manier voert Washington de druk op Venezolaanse president Nicolas Maduro op. PDVSA wordt gesanctioneerd omdat het een “corruptievehikel” is, zo meldden de VS.

De VS roepen het Venezolaanse leger op om een “vreedzame machtsoverdracht” te aanvaarden.