Heteluchtballon maakt noodlanding op skipiste in Oostenrijk

ADN

17 januari 2020

16u00

Bron: Belga

4

Een heteluchtballon heeft in Oostenrijk een noodlanding moeten maken op de steile helling van een skipiste. De politie deelde vandaag mee dat de ballonvaarder door zwakke wind en steeds minder gas niet over een bergkam geraakte en bijgevolg in het skigebied Dachstein West landde.