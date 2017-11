Het zwarte goud is nu nóg duurder FT

16u45

Bron: Trouw 2 REUTERS In Alba, in het noordwesten van Italië, worden speciaal getrainde honden ingezet om truffels te zoeken.

De Italianen zullen schrikken wanneer ze binnenkort in de delicatessenzaak truffels willen kopen of een risotto met flinterdunne schijfjes zwart goud willen bestellen op restaurant. De prijs van het lekkernij swingt de pan uit en breekt nu zelfs het torenhoge record dat in 2012 behaald werd - toen betaalde je 5.000 euro voor één kilo. Diezelfde hoeveelheid kost nu liefst duizend euro meer of 6.000 euro. De truffel is altijd wel prijzig geweest, maar dit heeft de Italiaanse boerenbond Coldiretti nog niet meegemaakt, zegt ze. Vooral de ongekende droogte en hitte spelen de boeren parten. Zij spreken van een rampjaar, want de truffels, die een koele en vochtige ondergrond nodig hebben, zijn piepklein. En moeilijk uit te graven door de speciaal daartoe getrainde honden. Bovendien zijn ze veel schaarser dan andere jaren en ook de kwaliteit is niet zoals die hoort te zijn. Enige lichtpuntje: er is de laatste dagen heel wat regen gevallen.

REUTERS Voor een kilo witte truffel lopen de prijzen op tot liefst 6.000 euro. "Ongezien", klinkt het.