Het zou een filmscenario kunnen zijn: 'loodgieters' roven 20 miljoen euro uit geldtransport Joeri Vlemings; Frank Renout

13 februari 2018

14u03

Bron: Le Parisien; AD 1 Bij een nauwkeurig geregisseerde roofoverval op een geldtransport in Zwitserland is zo’n 20 miljoen euro buitgemaakt. De drie mensen die maandag werden aangehouden in verband met de roof, werden vandaag al weer vrijgelaten. De buit is zoek.

De roof had een opmerkelijk, nauwkeurig getimed en internationaal verloop. Afgelopen donderdag werd in het Franse Lyon een 22-jarige studente in haar huis ontvoerd door twee mannen die zich voordeden als loodgieter. Ze werd meegenomen in een auto. Kort erna kreeg haar vader, chauffeur van geldtransporten in Zwitserland, een telefoontje. "Van personen die contact hadden met de ontvoerders", aldus de politie.

De chauffeur moest met zijn volgeladen en gepantserde geldwagen naar een afgesproken plek rijden, daar de inhoud afstaan en in ruil daarvoor zou hij zijn dochter terugkrijgen. De vader was op dat moment onderweg met 20 tot 30 miljoen Zwitserse franken (17 tot 26 miljoen euro).

Hij volgde de telefonische aanwijzingen op, reed samen met zijn bijrijder de Zwitserse A1 af en stopte, zoals hem was verteld, op een parkeerplaats bij Chavornay, ten noorden van Lausanne.

Daar werd hij opgewacht. Het geld werd overgeladen. En de chauffeur en zijn bijrijder konden vertrekken. De ontvoerde dochter werd diezelfde avond teruggevonden, achtergelaten bij een autoweg tussen Lyon en de Zwitserse grens. Ze zou in shock zijn geweest.

Slachtoffers zelf aangehouden

Het onderzoek naar de miljoenenroof kreeg maandag een opmerkelijke wending: de studente, haar vader en de bijrijder werden aangehouden. Er waren vermoedens dat ze zelf niet brandschoon waren.

Bij één van de mannen thuis was volgens berichten in de Franse pers een zak met 300.000 euro aan geldbiljetten gevonden. De betrokkenen zeiden dat de ontvoerders dat hadden betaald als ‘een soort schadevergoeding’ voor de dochter.

Een dag later werd het drietal al weer vrijgelaten, zonder verdere toelichting. Het is onduidelijk of ze zelf ook officieel verdacht worden. Het geld, minus die 300.000 euro, is nog niet gevonden.