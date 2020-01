Exclusief voor abonnees Het zou best een verkoudheid kunnen zijn, maar toch eiste deze nieuwe virusziekte al negen doden Maarten Keulemans

22 januari 2020

09u41

Bron: De Volkskrant 0 Negen doden, zeker 440 zieken: razendsnel grijpt de nieuwe, nog naamloze virusziekte uit Wuhan om zich heen. Verontrustend, maar ook weer geen reden tot paniek, zeggen wetenschappers. Er is nog altijd kans dat het nieuwe virus zich ontpopt tot ‘gewoon’ een zware verkoudheid.

Wat is de stand van zaken?

Kort en goed: in China is een ‘coronavirus’ overgesprongen van een nog onbekend dier naar de mens. Inmiddels zijn tegen de 440 mensen besmet, onder wie volgens de Chinese autoriteiten ook veertien hulpverleners. Dat zou een sterke aanwijzing zijn dat het virus inmiddels is aangepast om ook van mens op mens over te springen, zoals ook de Chinese autoriteiten hebben bekendgemaakt. Het virus is inmiddels ook aangetroffen in Zuid-Korea, Japan en Taiwan, nadat vorige week een eerste geval in Thailand werd gevonden. Dinsdag werd een eerste patiënt in de Verenigde Staten bekend, in de staat Washington. Het gaat in alle gevallen om reizigers vanuit de besmettingshaard, de Chinese miljoenenstad Wuhan.

