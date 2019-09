Het zit Johnson ook buiten Londen niet mee: premier onder vuur nadat hij bezoek aan politie “misbruikt voor politieke campagne” LH

06 september 2019

12u11

Bron: The Guardian, The Daily Mail, Trouw 0 Sinds gisteren zit Boris Johnson weer in campagnemodus. Na twee pijnlijke dagen in het Lagerhuis trok de premier naar het noorden van Engeland. T ijdens een bezoek aan politieagenten herhaalde hij nogmaals uit de EU te willen stappen op 31 oktober. Maar de Britse premier krijgt voor dat bezoek steeds meer kritiek. Volgens de oppositie misbruikte hij de onpartijdigheid van politieagenten “door ze als achtergrond voor een politieke toespraak te gebruiken”.

De toespraak die de premier gisteren gaf voor politieagenten in opleiding in Wakefield, West Yorkshire, was aanvankelijk vooral bedoeld om de aanwerving van 20.000 extra agenten te benadrukken. Maar de speech zal vooral omwille van andere redenen herinnerd worden.

Een kadet viel net voor het einde van de speech bijna flauw door een combinatie van warmte en vermoeidheid. Ze had een uur in de zon met een groep collega’s op Johnson, die ook nog eens te laat op het appel verscheen, staan wachten. Waarnemers merkten ook op dat dit niet de Boris Johnson was die ze gewend waren. De energie ontbrak en de grappen in de amper voorbereide speech waren flauw. Nu krijgt Johnson ook steeds meer kritiek omdat hij het bezoek voor politieke redenen gebruikte. Zo had hij het ook over investeringen in de gezondheidszorg, maar die boodschap sneeuwde dus onder.

Louise Haigh, de schaduwminister van Labour voor politiezaken, heeft de regering aangeschreven met de vraag waarom de politie werd gebruikt tijdens een zeer politieke toespraak. “Niet alleen werd de kostbare tijd van deze agenten verspild, door hen van hun taken af ​​te leiden of de broodnodige rust te ontnemen, maar daarnaast werden ze ook in een ontoelaatbare positie geplaatst door de politieke richting die het evenement kreeg”, aldus Haigh.

Boris Johnson kopieert zijn mentor en held Donald Trump door jonge agenten te gebruiken als achtergrond voor een politieke speech Labour-parlementslid Barry Sheerman

Een ander Labour-parlementslid, Barry Sheerman, trok een parallel met de manier waarop de Amerikaanse president Donald Trump politieagenten gebruikt als achtergrond voor zijn politieke toespraken. “Boris Johnson kopieert zijn mentor en held Donald Trump door jonge agenten te gebruiken als achtergrond voor een politieke speech.”

Ook de politiefederatie van Engeland en Wales bekritiseerde het politieke gehalte van Johnsons bezoek. “Ik ben verrast dat politieagenten op deze manier werden gebruikt”, aldus nationaal voorzitter John Apter. “Ik ben er zeker van dat alle betrokkenen zullen erkennen dat dit de verkeerde beslissing was en het is teleurstellend dat de focus niet lag op de aanwerving van 20.000 agenten.”

Labour-parlementslid Yvette Cooper had het zelfs over “machtsmisbruik”. “Politieagenten en stagiairs zijn overbelast en moeten hun werk kunnen blijven uitvoeren, en dus geen tijd verspillen met het luisteren naar de politieke persconferentie van Boris Johnson”, aldus Cooper nog.

“Je zou in Brussel moeten onderhandelen”

Ook andere bezoeken in het noorden van Engeland verliepen gisteren niet zoals verhoopt. Tussen de kiezers die hij aansprak in verschillende steden, zaten ook enkele tegenstanders, die hem duidelijk maakten dat hij moest ophoepelen uit Downing Street. Eén bewoner van Leeds vroeg Johnson beleefd "om zijn stad te verlaten.”

Eerder op de dag werd Johnson in een voorstad van Leeds bekritiseerd door een andere passant. “Je zou in Brussel moeten onderhandelen. Dat doe je niet. Je bent in Morley in Leeds.” De premier die moeilijk uit zijn woorden geraakte, probeerde uit te leggen dat hij aan het onderhandelen was, maar de ontevreden man gaf niet op. “Je speelt spelletjes”, riep hij Johnson toe. De Britse openbare omroep BBC legt het gênante moment vast.

“Please leave my town.”

“I will, very soon.” pic.twitter.com/3gqW2SwqMi Alex Andreou(@ sturdyAlex) link

