Het ziet eruit als gewone muur, maar warmtecamera legt gevaar bloot Karen Van Eyken

04 oktober 2018

12u55

Bron: Bored Panda, Huffington Post, Facebook 4 Op het eerste gezicht merk je niets bijzonders op aan deze bakstenen muur van een huis in de Amerikaanse staat Tennessee. Er moet een warmtecamera aan te pas komen om vast te stellen dat er wel degelijk iets aan de hand is. Gelukkig haalden de wanhopige eigenaars van deze woning in Germantown er een expert bij. Achter de bakstenen gevel zat een gigantisch bijennest verstopt.

David L. Glover aka de 'bijenfluisteraar' doet beroepshalve niets anders dan nesten van waardevolle honingbijen verwijderen en herlokaliseren. Hij oefent deze job al negen jaar uit, maar zelfs deze professional had iets zoals dit nog nooit gezien. Hij vond het zo fascinerend dat hij alles documenteerde en op Facebook postte. De beelden gingen meteen viraal.

Het was dan ook niet niks wat Glover aantrof. "Niemand beseft hoe groot een bijennest kan zijn", legt hij uit. "Iedereen is verbaasd omdat men iets verwacht ter grootte van een wespennest of een horzelnest. Een warmtecamera geeft dan al de eerste aanwijzingen over de exacte locatie en de grootte."

Blijkbaar waren de honingbijen via enkele spleten naar binnengedrongen om nadien hun indrukwekkende korf te maken.

In een eerste fase rookte de expert de verschillende toegangen uit alvorens de muur voorzichtig open te breken, baksteen voor baksteen. En zo openbaarde zich het enorme nest.

"De grote rode vlek die de warmtecamera aangeeft, is het broedgebied van de korf", verklaart de bijenfluisteraar. "Het kleine rode vlekje aan de linkerkant is een toegang tot het nest."

Glover kon het nest uiteindelijk succesvol verwijderen. De honingbijen hebben tijdelijk een onderkomen in zijn eigen tuin gekregen tot hij een nieuwe goede plek voor hen heeft gevonden.

Hoe de bijenfluisteraar te werk ging, kan je ook in onderstaande video bekijken: