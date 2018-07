Het waargebeurde verhaal achter rampenfilm Adrift: deze Amerikaanse zeilster overleefde een orkaan en dobberde 41 dagen op zee

Stéphanie Romans en Kristien Gijbels Morato

04 juli 2018

19u27

Met haar grote liefde vertrok de 23-jarige Tami Oldham Ashcraft in 1983 op de zeiltocht van haar dromen: de overtocht van de Stille Oceaan op een prachtig jacht. Wanneer er een zware orkaan over de boot trekt, slaat haar verloofde overboord. 41 dagen lang dobbert ze op het scheepswrak tot ze uitgemergeld en alleen aankomt in Hawaï.