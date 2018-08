Het waanzinnige verhaal van de wiskundige die 14 keer de lotto won door in te zetten op álle mogelijke combinaties avh

28 augustus 2018

17u00

Bron: Worldation, Hustler, Business Insider 0 Vorige week won een Vlaming 107 miljoen euro met EuroMillions. Niet slecht, maar wat zich op 15 februari 1992 in de Amerikaanse staat Virginia afspeelde, tart nog veel meer de verbeelding. Niet alleen won één man als enige de jackpot, hij ging ook nog eens aan de haal met zes tweede prijzen, 132 derde prijzen en 135 kleinere prijzen. Die winnaar was Stefan Mandel, de man die in zijn leven 14 keer de lotto won.

Om 23.20u op zaterdag 15 februari 1992 rolden zes winnende getallen uit de trommel van de Virginia State Lottery: 8, 11, 13, 15, 19 en 20. Enkele dagen later bleek dat één en dezelfde man de jackpot van 27.036.142 dollar had gewonnen én nog eens zes tweede prijzen, 132 derde prijzen en 135 kleinere prijzen, samen nog eens 900.000 dollar waard. En winnaar Stefan Mandel was niet aan zijn proefstuk toe. De geniale wiskundige had al een lange geschiedenis van lottowinsten achter de rug. Zijn geheim? Inzetten op alle mogelijke getallencombinaties.

De jonge Roemeen Stefan Mandel had in de jaren 60 alle moeite van de wereld om de eindjes aan elkaar te knopen. Roemenië ging gebukt onder een communistisch bewind en Mandel kon met zijn salaris van 75 euro per maand maar net zijn vrouw en twee kinderen onderhouden. Veel Roemenen sloegen de weg van de criminaliteit in, maar Stefan had een ander plan: als zelfverklaarde filosoof/wiskundige zette hij zijn zinnen op de lotto.

Kansberekening

Niet meteen het strakste plan, zou je zo denken, maar Stefan Mandel was niet de eerste de beste. Hij verdiepte zich in theoretische werken van de wereldberoemde wiskundige Leonardo Fibonacci om kansberekening onder de knie te krijgen. Na jaren van research schreef hij zijn eigen algoritme om getallen te kiezen, gebaseerd op een theorie die hij zelf ‘combinatiecondensatie’ noemde.

Stefan claimde dat hij met zijn nieuwe algoritme 5 van de 6 winnende getallen kon voorspellen, wat het aantal mogelijke combinaties van miljoenen naar slechts duizenden deed zakken. Samen met een grote groep vrienden en kennissen kocht hij duizenden lottobiljetten met de combinaties waarvan hij dacht dat ze de meeste kans maakten.

Een algoritme dat 5 van de 6 winnende getallen kan voorspellen, het lijkt op een waanidee van een verstrooide professor, maar Stefan Mandel deed alle kritiek verstommen. Hij won (met veel geluk) de jackpot van meer dan 16.000 euro, waarmee hij zijn thuisland kon ontvluchten. Mandel reisde vier jaar lang door Europa en vestigde zich uiteindelijk in Australië, waar hij gewoon op zijn elan doorging.

Inzetten op élke combinatie

Een loterijspel bestaat normaal gezien uit 50 getallen, waarbij je zes getallen moet selecteren. De kans dat je dan de juiste combinatie uitkiest, is heel klein: ongeveer 1 op 16 miljoen. Bij EuroMillions moet je maar vijf getallen uitkiezen, maar daar is de kans zelfs nog kleiner door de twee extra sterren: ongeveer 1 op 140 miljoen. Maar Mandel zag iets wat niemand anders zag.

Het viel Mandel op dat bij sommige loterijen het totale aantal combinaties lager was dan de jackpot. Als er bijvoorbeeld slechts 40 getallen in het spel waren, dan was de kans op de jackpot 1 op 3.838.380. Als een biljet dan maar 1 euro kostte en de totale jackpot 10 miljoen bedroeg, dan kon Mandel op élke combinatie inzetten en zo gegarandeerd een dikke smak geld opstrijken.

Eén foutje zou fataal zijn

Een geniaal idee, in theorie, want logistiek bleek het een ware nachtmerrie. Om te beginnen had hij een groot kapitaal nodig om miljoenen lottobiljetten te kopen en bovendien moest hij ook elk biljet handmatig invullen met een unieke combinatie. Eén foutje kon hem acht maanden werk kosten, of erger: een jackpot van miljoenen. Mandel verzamelde een groep investeerder rond hem die hem hielpen bij dit titanenwerk, maar de komst van de computer betekende een kentering. Mandel ontwierp een volledig geautomatiseerd systeem van algoritmes, computers en een kamer vol printers om elke unieke combinatie in te vullen.

12 jackpots

In de jaren 80 won Mandel samen met zijn groep niet minder dan 12 jackpots plus 400.000 dollar aan kleinere prijzen. Maar omdat de belastingen veel van zijn winsten afroomden en zijn investeerders telkens met een pak geld gingen lopen, begonnen Mandels inkomsten op te drogen. En toen aan het einde van de jaren 80 zelfgeprinte tickets en massa-aankopen werden verboden, zag het er helemaal benard uit.

Maar Mandel gaf zich niet zomaar gewonnen. Met al zijn winsten posteerde hij scouts in heel Noord-Amerika die moesten zoeken naar loterijen waarbij de jackpot minstens drie keer groter was dan het totale aantal combinaties. Na grondig onderzoek viel Mandels oog op de loterij van de staat Massachusetts met een jackpot van 37 miljoen dollar en 9 miljoen combinaties en die van Arizona (11 miljoen dollar met 5 miljoen combinaties). Maar uiteindelijk besloot hij all-in te gaan op de lotto van Virginia.

7.059.052 combinaties

De lotto van Virginia bleek interessant om verschillende redenen. Deelnemers konden een ongelimiteerd aantal biljetten kopen en ze mochten die ook zelf afdrukken. Bovendien bestond het spel uit slechts 44 getallen, wat betekende dat er amper 7.059.052 combinaties mogelijk maken.

Mandel richtte een fonds op, het ‘International Lotto Fund’ en overtuigde zoveel mogelijk investeerders om minstens 3.000 dollar in de pot te stoppen. De interesse bleek overweldigend, want 2.524 mensen investeerden in Mandels plan, in totaal goed voor 9 miljoen dollar.

1 ton biljetten

Vanuit een opslagplaats in het Australische Melbourne overzag Mandel de operatie. 30 computers, 12 printers en 16 voltijdse medewerkers werkten drie maanden om 7 miljoen biljetten af te drukken, elk met een unieke combinatie. Mandel had dus zeker het winnende biljet in handen. Vervolgens liet Mandel één ton biljetten verschepen naar de Verenigde Staten. Die verzendingskosten alleen al bedroegen 60.000 dollar.

Nu alle biljetten in de Verenigde Staten lagen, was het zaak om te wachten tot de jackpot hoog genoeg was. Toen de jackpot in februari 1992 steeg naar 27 miljoen dollar zag Mandel zijn kans. Hij nam deel met meer dan 7 miljoen biljetten, een logistieke nachtmerrie.

7 miljoen biljetten verdelen

Hoewel je de biljetten zelf kon afdrukken, moesten ze wel eerst nog langs een erkende verdeler. Een oude vriend en tevens een van zijn investeerders coördineerde een gigantische operatie om de 7 miljoen biljetten te verdelen over honderden winkels. In 72 uur moest de klus geklaard zijn, want dan werden de winnende getallen uit de trommel gehaald.

De meeste winkels zagen dergelijke grote aankopen graag komen, maar één winkel trok zich op het laatste moment terug. Van de 7 miljoen biljetten waren er maar 5,5 miljoen ingezet. Zoals bij elke lottotrekking hing het lot van Mandel en al zijn investeerders af van geluk.

De trekking

Toen op zaterdagavond de trekking was afgelopen en de winnende getallen bekend waren, begon Mandels team de miljoenen biljetten te doorzoeken. Ze konden alleen maar hopen dat het winnende biljet was ingediend. Maar toen kwam de verlossing: ze hadden gewonnen!

Het verhaal van Stefan Mandel spreekt tot op de dag van vandaag tot de verbeelding.