Het waanzinnige verhaal van de 14-jarige jongen die uit een lijnvliegtuig viel avh

27 februari 2019

17u15

Bron: AP, Daily Mail 0 Deze week is het 49 jaar geleden dat de 14-jarige Keith Sapsford uit een lijnvliegtuig viel. De jongen had zich in het landingsgestel van een vliegtuig verstopt om zo naar Tokyo te vliegen, maar het compartiment opende in volle vlucht. Amateurfotograaf John Gilpin nam, zonder dat hij het zelf besefte, een foto van Keith terwijl hij zijn dood tegemoet viel.

Op 24 februari 1970 kroop de 14-jarige Keith Sapsford op de Kingsford Smith-luchthaven in Sydney in het landingsgestel van een vliegtuig van Japan Airlines. De jonge Keith had de reismicrobe te pakken gekregen nadat hij met zijn gezin een wereldreis had gemaakt en wou nu dolgraag een nieuwe reis maken. “Mijn zoon wou gewoon de wereld zien”, vertelde Keiths vader Charles Sapsford na de noodlottige dag. “Zijn toewijding om de rest van de wereld te zien, heeft hem zijn leven gekost.”

Keith was al enkele keren van thuis weggelopen en zijn ouders hadden hem ingeschreven in een tehuis voor onhandelbare kinderen. Maar daar liep hij al na een dag weg, recht naar de luchthaven. Keith slaagde erin de tarmac te bereiken en hij klom in het landingsgestel van een vliegtuig naar Tokyo. Daar wachtte hij enkele uren tot het vliegtuig opsteeg.

Maar de jongen wist niet dat de klep van het landingsgestel na het opstijgen opnieuw opent om zo de wielen weer naar binnen te laten klappen. De jongen viel vlak uit het landingsgestel en tuimelde 60 meter naar beneden.

Volgens experts zou Keith de vlucht ook zonder de val niet overleefd hebben. De jongen had alleen maar een korte broek en een t-shirt aan en de temperatuur in het landingsgestel kan in volle vlucht zakken tot ver onder de nul. Bovendien zou het gebrek aan zuurstof ook fataal geweest zijn op duizenden meters hoogte.

Per ongeluk gefotografeerd

Amateurfotograaf John Gilpin had geen flauw idee dat hij net het laatste moment van Keith had vastgelegd. Pas een week later, nadat hij zijn foto’s had ontwikkeld, zag hij de vallende jongen. Het beeld gaat opnieuw de wereld rond, exact 49 jaar later.