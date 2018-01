Het volledige verhaal over horrorouders David en Louise Turpin: "Hun grote droom was een eigen realityshow"

Ze hielden van Disney, van God en van Elvis en misschien geloofden ze zelfs dat ze van hun kinderen hielden. David Turpin en zijn vrouw Louise hebben - eerst in Texas, dan in Californië - jarenlang hun dertien kinderen opgesloten, ondervoed, vastgeketend en psychologisch gefolterd. Nu de horror is ontdekt en steeds meer details uitlekken, vraagt iedereen zich af hoe dat in godsnaam mogelijk was. "Ze zagen er zo normaal uit."