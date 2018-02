Het volkslied van Canada is voortaan genderneutraal kv

01 februari 2018

17u43

Bron: 0 In de Canadese senaat is gisteren een wet goedgekeurd die stelt dat ‘O Canada’, het nationale volkslied van het land, voortaan genderneutraal moet zijn. Die wijziging kwam er echter niet zonder slag of stoot. Sommige Conservatieve senatoren verzetten zich heftig tegen het voorstel. De debatten sleepten meer dan anderhalf jaar aan.

'O Canada! Our home and native land! True patriot love in all thy sons command.' Zo luiden de eerste twee verzen van het Canadese volkslied, vrij vertaald als: ‘O Canada! Ons thuis en geboorteland! Ware vaderlandsliefde draagt gij op aan al uw zonen.’

En het is net bij de “zonen” dat het schoentje knelt, want volgens critici wordt daarmee de gehele vrouwelijke bevolking uitgesloten. Sinds ‘O Canada’ in 1980 het officiële volkslied werd, werd al twaalf keer een voorstel ingediend om het lied aan te passen. Alle pogingen draaiden echter op een sisser uit.

Tot 2016: toen keurde een ruime meerderheid van het Canadese Lagerhuis een wetsvoorstel goed dat ‘O Canada’ genderneutraal moest maken door “all thy sons” te vervangen “all of us” (“ons allemaal”).

18 maanden

Maar de goedkeuring door de senaat bleek nog een grote horde. De senatoren debatteerden achttien maanden lang over de verswijziging.

Sommige Conservatieve politici begrepen niet waarom een historisch lied van meer dan honderd jaar oud zo nodig moest gewijzigd worden. Een eerste – Franstalige - versie van het lied dateert uit 1880. Dichter en rechter Robert Stanley Weir schreef in 1908 de Engelstalige versie die nu nog grotendeels behouden blijft.

Om een einde te maken aan de aanslepende discussie, diende de onafhankelijke senator Frances Lankin woensdag een motie in om onmiddellijk tot een stemming over te gaan. De Conservatieven waren daar echter niet mee akkoord en onthielden zich. Bijgevolg werd de wet door een ruime meerderheid van Liberale en onafhankelijke senatoren goedgekeurd.

Het is misschien maar iets kleins, het gaat maar om twee woordjes, maar het is zo groots. Frances Lankin, onafhankelijk senator

Olympische Winterspelen

Lankin reageert opgelucht. “Ik ben heel erg gelukkig. Er is meer dan 30 jaar gewerkt aan ons nationaal volkslied, dit is iets belangrijks voor ons land en omvat ons allemaal,” zegt ze aan CBC. “Het is misschien maar iets kleins, het gaat maar om twee woordjes, maar het is zo groots.”

De onafhankelijke senator Chantal Petitclerc, een voormalige Paralympiër die in de jaren 1990 en 2000 veertien gouden medailles in de wacht sleepte voor rolstoelracen, vertelt aan de Canadese openbare omroep dat ze “jaloers” is op de atleten die dit jaar op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang eindelijk een genderneutraal volkslied zullen kunnen zingen. “Ik heb meermaals het privilege gehad om op het podium te staan en ik heb nooit de kans gehad om ‘aan ons allemaal’ te zingen,” zegt ze. “Ik kan me alleen maar inbeelden wat ze zullen voelen wanneer ze op dat podium stappen… het is een geweldig moment.”

Koninklijke goedkeuring

Opvallend is dat enkel de Engelstalige versie van het Canadese volkslied gewijzigd dient te worden. De Franstalige versie bevat immers geen verwijzing naar ‘zonen’.

Het nieuwe wetsvoorstel moet nu enkel nog de koninklijke goedkeuring krijgen van de gouverneur-generaal, de vertegenwoordiger van de Britse Kroon in Canada, aangezien het land nog steeds deel uitmaakt van het Britse Gemenebest. Dat is echter slechts een formaliteit.

'O Canada' klinkt voortaan zo: