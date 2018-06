Het verhaal van Laurent: 20 jaar vermist, maar al die tijd begraven Sybille Claus

10 juni 2018

07u33

Bron: Trouw 2 Het coldcase-team van de politie Amsterdam verenigt dankzij betere opsporingstechnieken onbekende doden met hun familie. Dat biedt nabestaanden rust. Neem de Franse Laurent Delelis, die twintig jaar vermist was.

1996, Amsterdam

De Houtmankade is niet zomaar een Amsterdamse gracht. Over een breedte van veertig meter klotst het water vanaf het Noordzeekanaal via het IJ hier de stad in. Op de brug is een controlepost van Waternet. Als het water te hoog komt, gaat de sluis dicht.

Over de volgende brug glijden vrijwel permanent treinen vanaf het Centraal Station naar Sloterdijk. Midden in de nacht gaat de hefspoorbrug open voor schepen met masten die Amsterdam doorkruisen naar Zuid-Holland.

De man is volledig gekleed maar heeft niets op zak, behalve een Amerikaans dubbeltje.

Ter hoogte van nummer 103 ziet een Friese binnenvaartschipper om half negen ’s ochtends op 18 september 1996 een lichaam drijven. In een stad met zoveel water duiken de nodige doden op in een gracht of kanaal. Criminelen dumpen een lichaam of delen daarvan. Er zijn toeristen die beneveld in de gracht plassen en onbedoeld te water raken. Ook vermisten komen met regelmaat in het water weer tevoorschijn. Is er dan sprake van een ongeluk, moord of zelfdoding? Aan de politie om dat uit te zoeken.

Die woensdagochtend komen rechercheurs snel hun geüniformeerde collega’s te hulp. Het wordt een frisse dag, zo’n vijftien graden met een windje. Medewerkers van de brandweer halen om 8.55 uur het lichaam met een speciaal zeildoek naar boven. Een uitvaartbedrijf brengt het in een gesloten bak - een waterlijk kan behoorlijk stinken - naar het mortuarium van het VU-ziekenhuis. De schouwarts begint om 10.15 uur en concludeert in zijn rapport: ‘…onbekende man die een week of langer in het water heeft gelegen met onduidelijke doodsoorzaak’. De man is volledig gekleed maar heeft niets op zak, behalve een Amerikaans dubbeltje. Een haperend geluksmuntje? Of is hij Amerikaan?

