Het verhaal achter iconische foto: hoe Finn (11) zijn familie met boot wegleidde van inferno Karen Van Eyken

02 januari 2020

12u09

Het is een aangrijpend beeld dat de voorpagina van heel wat kranten wereldwijd haalde: een koelbloedige jongen leidt zijn familie met een boot weg van het vuur in het door bosbranden omsingelde Australische stadje Mallacoota. Dit is het hartverscheurende verhaal achter de iconische foto.

Allison Marion was met haar twee zonen - Finn en Caleb - en de familiehond gestrand in Mallacoota in deelstaat Victoria samen met 4.000 andere inwoners toen het stadje ingesloten werd door een omvangrijke bosbrand. De inwoners konden geen kant uit. Enkel het strand en de zee bleven als vluchtweg over.

Allison vluchtte met haar gezin in een motorboot weg van de badplaats en vertelde dat ze de foto nam om “hun aangrijpende ervaring” te kunnen delen met verwanten. Moeder, zoon Caleb en de hond zaten in de boot terwijl Finn het vaartuig bestuurde om aan het inferno te ontsnappen. Finn vertelde dat het allemaal “behoorlijk eng” was, maar verklaarde opgelucht te zijn dat zijn familie heelhuids kon ontkomen.

De foto van hun vlucht met Finn aan het roer ging de wereld rond en belandde op nieuwswebsites en de voorpagina van kranten wereldwijd. Maar Finn vertelde dat de kersverse roem helemaal geen prioriteit is voor hem. “Ik maal er niet om, het is maar gewoon een foto”, zei de jongen. “We maakten ons zorgen en wilden gewoon zo snel mogelijk weg van de vuurzee.”

“Enorm trots”

Allison verklaarde “enorm trots” te zijn op haar beide zonen. Tijdens de ongeziene noodsituatie hebben ze ontzettend goed samengewerkt om hun gezin in veiligheid te brengen.

“We hadden het geluk om samen te vluchten met een groep andere mensen uit Mallacoota. Zij hebben ons ook geholpen”, legde ze uit.

“We volgden hen met de boot naar Goodwin Sands - een goed beschutte baai - waar we we ons konden schuilhouden.”

Het huis van het gezin in Mallacoota werd miraculeus gespaard, net zoals de rest van de straat. Maar andere bewoners hadden veel minder geluk. Hele wijken werden tot as gereduceerd.

“Onze straat is op de een of andere manier aan het vuur ontsnapt, maar ik leef mee met de mensen in onze gemeenschap die hun huis zijn kwijtgeraakt. Het is echt heel triest”, aldus Allison.

Evacuatie

De Australische autoriteiten hebben legerhelikopters en marineschepen naar het gebied gestuurd om de duizenden gestrande mensen te evacueren. Ondertussen is al een marineschip aangekomen. Het schip bracht voedsel, water en medische voorraden en kon al zo’n duizend mensen evacueren. Mallacoota is sinds dinsdag afgesneden van de snelweg.

Slechte vooruitzichten

Voor zaterdag wordt een nog zwaardere hittegolf en veel wind voorspeld. Door de slechte weersomstandigheden die verwacht worden, werd in een deel van de staat New South Wales de noodtoestand uitgeroepen. Toeristen en alle niet-bewoners werden opgeroepen om de regio’s met brandrisico in Victoria en New South Wales te verlaten. Lange files hoopten zich daardoor op. Velen konden echter niet vertrekken omdat nabijgelegen tankstations zonder brandstof kwamen te zitten of omdat de pompen niet werkten door een stroomuitval.

Al sinds september woeden in Australië zware bosbranden. In het zuidoosten van het land zijn die de laatste weken nog intenser geworden. Er vielen al 17 doden. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog zal oplopen.

