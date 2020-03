Exclusief voor abonnees

Het vergeten verhaal van het eerste Joodse transport naar Auschwitz: 999 onschuldige meisjes werden met een smoes in de val gelokt

Karen Van Eyken

10 maart 2020

10u00

Het is 25 maart 1942. Vanuit Slowakije vertrekt een trein naar Auschwitz. Aan boord zitten geen verzetsmensen, misdadigers of krijgsgevangenen, maar wel 999 onschuldige Joodse meisjes. Met een smoes zijn ze in de val gelokt. Het is het eerste officiële Joodse transport naar het uitroeiingskamp. Slechts enkelen zullen terugkeren. Dit is hun aangrijpende verhaal.