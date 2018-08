Het treindrama in New York dat de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden van de voorpagina's verdrong Joeri Vlemings

28 augustus 2018

14u56

Bron: New York Post 0 1 november 1918. Tien dagen later zou de Eerste Wereldoorlog eindigen met de wapenstilstand. Maar tijdens de laatste oorlogsdagen was plots een gigantische treinramp in New York voorpaginanieuws. Minstens 93 passagiers lieten daarbij het leven. Het was een van de dodelijkste treindrama's in de VS, dit jaar exact honderd jaar geleden.

Malbone Street, de straat waar de enorme catastrofe plaatsvond, werd daarna omgedoopt tot Empire Boulevard zodat de New Yorkers niet constant aan de gruwel herinnerd zouden worden. De ramp kreeg de naam Malbone Street Wreck, maar dat zegt de bewoners vandaag dus niet veel meer. Er wordt ook naar verwezen als het Brigthon Beach Line-ongeval.

Verantwoordelijke was de 23-jarige gelegenheidsmachinist Edward Luciano. Door zijn onervarenheid pakte hij de gevaarlijke S-bocht van de tunnel onder Malbone Street - waar hij maximum 10 km/uur mocht rijden - aan een snelheid tussen 50 en 65 km/uur. Die dag was er een staking van de personeelsleden van de Brotherhood of Locomotive Engineers. Daarom zat Luciano, eigenlijk een dispatcher, aan het stuur. Hij had er al een werkdag van tien uur opzitten, toen hij als machinist de spitsuurtrein van Manhattan naar de rand van Brooklyn toegewezen kreeg. Het was ook al donker, omdat de trein door de staking vertraging had opgelopen.

Luciano, gehaast, raakte de bewuste bocht voor het Prospect Park Station niet veilig uit met zijn vijf houten wagons. De eerste wagon ontspoorde meteen, waarop de twee daarachter volgden. De trein botste met geweld tegen de betonnen tunnelwand. Zowat de hele linkerkant werd weggevaagd, net als een groot deel van het dak. De eerste en vierde wagon liepen in vergelijking met de tweede en derde veel minder schade op. De laatste wagon bleef intact. Luciano zelf raakte niet gewond en zette het hysterisch op een lopen na het zware ongeval, dat tot anderhalve kilometer ver te horen was. De huidige S-lijn passeert nog altijd langs de plaats van de ramp en ook de geramde tunnel bij Prospect Park is nog in gebruik.

Minstens 93 van Luciano's passagiers - bijna allemaal uit Brooklyn - overleefden de vreselijke klap niet, honderden anderen raakten gewond. Op het moment van impact zaten er nog zo'n 400 reizigers op de trein. Omdat Luciano zo slecht reed, was de helft van de passagiers - gelukkig - al eerder uitgestapt. Tientallen pendelaars hadden de crash aanvankelijk overleefd, maar vonden door elektrocutie toch de dood bij het naar buiten strompelen. Het technische personeel wist niet dat een een deel van de sporen in het wrak terechtgekomen was. Ze dachten dat de stroom was uitgevallen door sabotage van de stakers en zetten nietsvermoedend de elektriciteit weer aan. Met het gekende desastreuze gevolg.

De tragedie kwam zo hard aan dat er sindsdien veel meer aandacht ging naar de veiligheid van de reizigers. Uitlopers daarvan zijn de zogenaamde 'trippers', een veiligheidssysteem dat de treinen belet te snel te rijden en rode lichten te negeren. Ook de 'dead man's switch' is een voorbeeld: mocht de machinist onverwacht omkomen of de controle over de trein verliezen, dan brengt die knop hem tot stilstand.