Het tragische verhaal van Breonna Taylor: hoe zwarte verpleegster in eigen huis werd doodgeschoten door witte agenten KVDS

24 september 2020

12u36

Bron: The New York Times, The Louisville Courier Journal 16 In de Verenigde Staten wordt massaal geprotesteerd tegen de beslissing om drie witte agenten buiten vervolging te stellen voor de dood van een zwarte vrouw. Breonna Taylor (26) werd in maart in haar eigen huis neergekogeld bij een foutgelopen politie-inval. Wie was de jonge verpleegster? Hoe kwam ze precies aan haar einde? En waarom veroorzaakt de zaak zo veel ophef? Een overzicht.



Wie was Breonna Taylor?

Breonna Taylor was een 26-jarige zwarte spoedverpleegkundige uit Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky. Ze had enkele jaren een knipperlichtrelatie met Jamarcus Glover, maar had volgens haar familie de banden met die man definitief doorgeknipt. Ze was nu gelukkig met haar nieuwe vriend Kenneth Walker (27).

Wat gebeurde er op de avond van haar dood?

Vrijdag 13 maart 2020. Het is kort na middernacht als enkele politieagenten met een stormram de deur inbeuken van het appartement van Taylor. Ze hebben een huiszoekingsbevel bij. Ze zijn bezig met een onderzoek naar twee drugsdealers en vermoeden dat een van de twee de flat van Breonna gebruikt om pakjes te ontvangen. Zijn naam: Jamarcus Glover.





Breonna en haar vriend liggen al in bed als ze plots een luid gebonk horen aan de voordeur. Ze staan op en vragen luid wie het is. Walker zal achteraf verklaren dat het koppel vreest dat het de ex is van Breonna, die probeert in te breken. Hij neemt zijn geweer.

Als de deur uit haar hengels vliegt, vuurt Walker één schot af. Daarbij raakt hij een van de agenten – Jonathan Mattingly – in het dijbeen. De agenten openen daarop het vuur en raken Breonna vijf keer. Volgens Walker stort Breonna neer en hapt ze gedurende zeker vijf minuten naar adem.

Hulpverleners ontfermen zich over Mattingly en beseffen pas later dat Breonna er erg aan toe is, nadat haar vriend het noodnummer gebeld heeft. Volgens de logs van de dispatching krijgt de vrouw pas twintig minuten nadat ze is neergeschoten medische hulp. Die komt te laat. De lijkschouwer verklaart in zijn verslag dat ze vermoedelijk na minder dan een minuut al overleden was en dat ze niet meer gered had kunnen worden. In haar flat wordt geen drugs gevonden, zo zegt de advocaat van haar vriend.

Waarom veroorzaakt de zaak zo veel ophef?

De agenten die bij de raid aanwezig waren, liggen onder vuur voor hun optreden. Een van de agenten – Brett Hankison – zou tien keer blind het appartement in geschoten hebben, wat niet toegelaten is. Zelf beweren de agenten dat ze eerst op de deur klopten en zichzelf identificeerden, maar dat ontkent Walker. De agenten houden ook vol dat ze het vuur pas openden toen Walker een schot had gelost.

In het politieverslag van de feiten stonden ook verscheidene fouten. Zo werd vermeld dat er geen geweld was gebruikt bij het binnengaan van de flat en dat Breonna geen verwondingen had. Er bleken ook geen beelden te zijn van de bodycams van de agenten.

Werd er iemand gestraft?

Brett Hankison – de agent die blindelings het appartement in schoot – werd in juni ontslagen, maar tekende daartegen beroep aan. In zijn ontslagbrief stond volgens The New York Times dat hij “een extreme onverschilligheid toonde voor de waarde van het menselijk leven”. Zijn twee collega’s Matt Mattingly en Myles Cosgrove kregen bureaudienst.

Woensdag werd Hankison ook officieel aangeklaagd omdat hij tijdens de raid mensen moedwillig in gevaar bracht. Zijn twee collega’s werden niet vervolgd. Geen van de drie wordt ook vervolgd voor het doden van Breonna Taylor. Ze zouden uit wettige zelfverdediging gehandeld hebben. Volgens een advocaat van de nabestaanden is die beslissing “schandelijk en beledigend”. Ze wordt onthaald op nieuw protest (zie verderop).

Kenneth Walker werd aanvankelijk aangeklaagd voor poging tot moord op een agent, maar die aanklacht werd in mei geklasseerd. Hij vreesde naar eigen zeggen voor zijn leven en vuurde in zelfverdediging. Volgens zijn familie had hij ook een vergunning voor zijn wapen.

De ex van Breonna Taylor werd op 27 augustus in de boeien geslagen. Jamarcus Glover was in het bezit van drugs. Hij vertelde aan de lokale krant The Courier Journal dat Breonna niets met zijn drugshandel te maken had.

Heeft de zaak iets in beweging gezet?

Louisville heeft op 11 juni een verbod uitgevaardigd op zogenaamde ‘no-knock warrants’. Die laten de politie toe om zich met geweld een toegang te verschaffen tot een woning zonder waarschuwen.



Het stadsbestuur besliste eerder deze maand ook om de familie van Breonna een schadevergoeding te betalen van 12 miljoen dollar (ruim 10 miljoen euro). Er zullen ook hervormingen worden doorgevoerd bij de politie. Er komt onder meer een nieuwe politiechef en bodycams worden verplicht bij huiszoekingen.

Hoe moet het nu verder?

Naarmate de zaak van Breonna Taylor meer in de aandacht kwam deze lente en zomer, steeg het ongenoegen over het politieoptreden in de zaak. Er werd in het hele land actie gevoerd en ook een batterij aan Hollywoodsterren en celebs toonde dat ze gerechtigheid willen voor Breonna. Sinds juni gebeurt dat met de hashtag #SayHerName.

De Democratische burgemeester van Louisville kondigde deze week de noodtoestand af en stelde een avondklok in omdat hij vreesde voor onrust na de uitspraak van de rechtbank woensdag, iets wat terecht bleek te zijn. Gisterenavond werden twee agenten neergeschoten bij demonstraties in Kentucky. Ze zouden niet in levensgevaar zijn.

Ook in New York, Los Angeles en Washington waren er demonstraties om te protesteren tegen de beslissing van de rechtbank. En het lijkt er niet op dat het protest snel zal overwaaien.