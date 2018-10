Het tragische verhaal achter Harry’s knuffel met Gwen op Sydney Harbour Bridge: “Alsof ik met oude vriend babbelde” Joeri Vlemings

26 oktober 2018

12u26

Bron: news.com.au 0 Een foto van prins Harry in innige omhelzing op de Sydney Harbour Bridge ging afgelopen week de wereld rond. Het is niet zijn lieftallige Amerikaanse vrouw Meghan Markle die hij knuffelt, maar de Australische Gwen Cherne, ambassadrice van de Invictus Games. Het blijkt nu een mooi gebaar van troost van Harry te zijn voor Gwen, die vorig jaar haar echtgenoot en voormalige elitesoldaat, Peter, verloor.

Het is een unieke ervaring om de beroemde Sydney Harbour Bridge te beklimmen. Naar aanleiding van de opening van de Invictus Games, een internationaal paralympisch multisportevenement voor militaire slachtoffers, in de Australische stad begon prins Harry (34) vorige week vrijdag aan de iconische 1.332 trappen. Zonder zijn zwangere echtgenote Megan Markle (37), maar in het gezelschap van de Australische premier en enkele vertegenwoordigers van de Invictus Games. Onder hen ook de 41-jarige ambassadrice Gwen Cherne.

Op de top raakten prins Harry en Gwen met elkaar aan de klap. “Ik had op voorhand niet meer dan een ‘hallo’ verwacht”, zei Gwen Cherne achteraf. “Maar het was al snel duidelijk dat we een echt gesprek zouden hebben.” Harry vroeg tijdens de afdaling naar de man van Gwen, de gedecoreerde sergeant Peter Jon Cafe, die zich vorig jaar op 6 februari thuis in de garage van het leven had beroofd. Hij was 48. Cafe had gediend in Irak, Afghanistan en Oost-Timor, overal te midden bloedige oorlogsconflicten. Hij kampte daarna met het post-traumatisch stresssyndroom en mentale problemen. Een nieuwe strijd, waarvoor hij niet getraind was.

“Harry vroeg mij uit over Pete en was heel attent”, zei Gwen. De prins hield zelfs even halt om zijn ongeduldige personeel wandelen te sturen: “Ik zit midden in een conversatie en die ga ik niet afbreken.” Harry verloor zelf op amper twaalfjarige leeftijd zijn moeder, prinses Diana, in een auto-ongeval in Parijs.

“Hij wou alles weten”, aldus Gwen Cherne. “Hoe het voor ons was in Afghanistan en over Petes geestelijke gezondheidsproblemen. Hij had het ook over het Australische beeld van de taaie kerel en het stigma van mentale gezondheid. Hij wou de realiteit kennen waarmee veteranen en hun families geconfronteerd worden. Voor zo’n druk bezet iemand die zoveel mensen ontmoet, vond ik het ongelooflijk. Hij liet alles vallen om zich om mij te bekommeren.”

Voor Gwen was het een fantastisch moment, daar boven op de Sydney Harbour Bridge met prachtig zicht op de stad en de haven. “Een ongelooflijke plaats om mij totaal op mijn gemak te voelen, tijdens een diep gesprek met een erg nederige persoon.”

Gwen en Pete hadden elkaar leren kennen in Afghanistan. Zij werkte in 2008 als ontwikkelingsdeskundige op een project in het land. Pete moest haar en haar collega’s bescherming bieden, en van het een kwam het ander. In 2012 trok Gwen naar Australië om er te bevallen van hun dochter Emily. Pete zat toen bij de special forces en was nog altijd op missie in Afghanistan. Vier jaar later diende hij in Irak, waar hij een beroerte kreeg. Volgens Gwen had hij van in het begin van hun relatie last van het post-traumatisch stresssyndroom, depressie en angsten. Na de beroerte ging het slechter. De vrijdag voor zijn dood werd hij gewelddadig en vluchtte Gwen met de kinderen het huis uit. De maandag na dat weekend pleegde hij zelfmoord in hun garage. Pete leeft nu voort in hun kinderen, Emily en Lachlan.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.