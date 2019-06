Het tragische verhaal achter de foto: jonge papa stierf toen hij zijn dochter probeerde te redden kg

26 juni 2019

10u26

Bron: The Guardian, CNN, AP 4 Óscar Alberto Martínez Ramírez, zijn vriendin Vanessa en hun dochtertje Valeria lieten alles achter om op zoek te gaan naar een beter leven. Hun reis eindigde in een drama. Julia Le Duc, journalist voor de Mexicaanse krant La Jornada, legde het lot van de jonge papa en zijn dochtertje vast op een foto die de wereld rondging.

Aan The Guardian vertelt Julia Le Duc dat ze aanvankelijk op pad ging voor een noodoproep op zondag: een vrouw in het Mexicaanse Matamoros beweerde dat haar dochter werd meegesleurd door de rivier. Pas later zou blijken dat haar naam Vanessa Ávalos was, zegt Le Duc, en dat ze zowel haar dochtertje als haar vriend verloren was.



Uit wat de vrouw vertelde, kon Le Duc het tragische verhaal van het gezinnetje reconstrueren. De 26-jarige Óscar Alberto Martínez Ramírez was samen met zijn vriendin Vanessa en hun dochtertje Angie Valeria, van nog geen twee jaar, begin april vertrokken uit El Salvador, aan de grens met Honduras en Guatemala.



Het gezin trok naar Tapachula, in Mexico, waar ze een humanitair visum aanvroegen en twee maanden lang in een opvangcentrum verbleven. Vorige week stapten ze echter de bus op, naar de grens met de Verenigde Staten. “Ze wilden de Amerikaanse droom”, aldus Le Duc.

Wachttijd

Het drietal kwam zondagochtend vroeg aan in Matamoros, een Mexicaanse stad nabij de grens. Volgens de vrouw gingen ze linea recta naar de grenspost aan de internationale brug tussen Mexico en de VS om asiel aan te vragen, maar het bureau bleek gesloten in het weekend. Het gezin kreeg te horen dat ze sowieso nog een lange wachttijd voor de boeg hadden: zo’n driehonderd mensen waren hen voor. Per week waren er bovendien slechts drie tijdstippen waarop asielzoekers zoals zij op gesprek mochten. Na de twee maanden in Mexico, wachtte ook hier dus een lange periode van onzekerheid. Te lang, zo bleek.



“De familie wandelde terug van de brug wanneer (Martínez) stopte en over de rivier keek – en zei ‘Hier is waar we oversteken’”, vertelde Le Duc. De rivier in kwestie was de Rio Grande, die er op eerste zicht rustig uitziet, maar een gevaarlijk sterke stroming verbergt onder het wateroppervlak.

Paniek

Martínez ging eerst het water in. Hij nam zijn dochtertje mee naar de overkant en zette haar daar op de oever. Daarna draaide hij zich om om ook zijn vriendin bij de oversteek te helpen. Maar toen het meisje zag dat haar papa haar alleen achterliet, raakte ze in paniek. Ze ging het water in. Hij probeerde haar nog te redden, maar de stroming bleek te sterk. Beiden werden meegesleurd.

Er werd nog tot laat die avond gezocht, maar zonder resultaat. Martínez en zijn dochter werden pas de volgende ochtend gevonden, amper enkele honderden meters van de oversteekplaats. Op dat moment, nog voor de plaats werd afgezet voor het publiek, nam Le Duc de iconische foto’s.



“Ik ben al lang een politiereporter en ik heb al veel lichamen gezien – en veel verdrinkingen. [...] Je wordt er gevoelloos voor, maar wanneer je zoiets ziet, maakt het je opnieuw gevoelig. Je zag dat de vader haar in zijn t-shirt had gestopt, zodat de stroming haar niet weg zou trekken. Hij stierf terwijl hij het leven van zijn dochter probeerde te redden”, volgens Le Duc.

Huis

Mama Vanessa verblijft op dit moment in een opvangcentrum aan de grens. De lichamen van de vader en dochter worden naar verwachting morgen overgevlogen naar El Salvador, waar de moeder van Martínez woont.



“Ik smeekte ze om niet te gaan, maar hij wilde het geld bijeenschrapen om een huis te bouwen”, aldus moeder Rosa Ramírez aan AP. “Ze hoopten er een paar jaar te blijven om te sparen voor een huis.”