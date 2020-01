Het schrijnende verhaal van het ‘lachende jongetje’ van Auschwitz: Istvan (4) stierf na deze foto in de gaskamer avh

28 januari 2020

15u46 20 Het bijzonder trieste verhaal van een 4-jarig jongetje gaat de wereld rond nadat fotorestaurateur Tom Marshall zijn laatste foto inkleurde en verspreidde. Istvan Reiner ging in 1944 al lachend en in zijn gestreepte uniform op de foto in Auschwitz. Twee weken later stierf hij samen met zijn oma in de gaskamer.

Ter nagedachtenis van de bevrijding van Auschwitz, 75 jaar geleden, kleurde de Britse fotorestaurateur Tom Marshall (31) verschillende foto’s digitaal in. Met de ingekleurde beelden brengt hij de gruwel die zich in het concentratiekamp afspeelde opnieuw onder de aandacht. Naast gruwelijke beelden van broodmagere lichamen valt vooral de foto van de vierjarige Istvan Reiner op. De jongen lacht naar de camera in zijn gestreepte kamppak. Twee weken later werd hij geëxecuteerd.

Opgelet: de foto’s onderaan dit artikel zijn schokkend.

Istvanka ‘Istvan’ Reiner werd in 1940 geboren in een Joods gezin. Istvan zelf was geen Jood, omdat zijn moeder zich had bekeerd tot het protestantisme. Toch werd de jongen samen met zijn ouders overgebracht naar de Hongaarse ghetto Miskolc, waarna hij met zijn familie werd overgebracht naar het concentratiekamp van Auschwitz.

In Auschwitz werd Istvan meteen van zijn moeder gescheiden en samen met zijn oma ondergebracht. Niet veel later vond hij samen met zijn oma de dood in de gaskamer, net als 11.000 andere mensen die waren overgebracht vanuit Miskolc. Istvans moeder en broer overleefden Auschwitz wel en werden in 1945 bevrijd. Zij migreerden naar de Verenigde Staten in 1947.

De ingekleurde foto van Istvan en zijn lotgenoten gaan opnieuw de wereld rond, 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz. Fotorestaurateur Tom Marshall, die de foto’s inkleurde, vertelt op zijn website dat deze fotoreeks emotioneel het meest slopende project uit zijn carrière was. “Normaal vind ik het leuk om oude foto’s in kleuren, omdat het proces dingen opnieuw tot leven wekt. Maar deze beelden waren gewoon te schokkend”, zegt Marshall.

Tom hoopt dat zijn bewerkte foto’s kunnen helpen om de gruwelijke beelden relevant te houden, zodat dit nooit nog kan gebeuren.

A living skeleton, one of the many prisoners of the #Ebensee concentration camp in #Austria.



Today is #HolocaustMemorialDay2020



Read my blog here: https://t.co/vSjrjTswpX#HolocaustMemorialDay #LestWeForget #Auschwitz75



© PhotograFix - #Colourised Photos by Tom Marshall 2020 pic.twitter.com/cWdljK5009 Tom Marshall (PhotograFix)(@ PhotograFixUK) link

Today is #HolocaustMemorialDay

An 18 year old #Russian girl stares into the camera during the liberation of #Dachau concentration camp in 1945. #colourised by Tom Marshall #PhotograFix 2020#NeverAgain#LestWeForget #HolocaustMemorial #Holocaust #Auschwitz75 pic.twitter.com/KYn9U4KDb1 Tom Marshall (PhotograFix)(@ PhotograFixUK) link

Het is niet de eerste keer dat foto’s van de gruwel in Auschwitz worden ingekleurd. Twee jaar geleden kleurde de Braziliaanse artieste Marina Amaral oude zwart-witfoto’s van Auschwitz-slachtoffers in en gaf hen zo een nieuw leven. “Wanneer we oude foto’s in zwart-wit zien, dan krijgen we het gevoel dat wat afgebeeld is enkel in geschiedenisboeken heeft plaatsgevonden. Door de kleuren te restaureren, komen de beelden tot leven”, zegt Amaral, die van het inkleuren van historische foto’s haar beroep gemaakt heeft.

The smiling face of Istvan Reiner, aged 4, shortly before being murdered at #Auschwitz concentration camp. This weekend marks #HolocaustMemorialDay #HMD #HMD2019 We must never forget.



Original image © USHMM John Kovacs.#Colourised version © PhotograFix (Tom Marshall) 2018 pic.twitter.com/tj02qkU3QW Tom Marshall (PhotograFix)(@ PhotograFixUK) link