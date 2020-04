Het Oostenrijkse 'Ibiza van de Alpen' zweert het feesttoerisme af na ‘coronakater’ Karen Van Eyken

Bron: Krone, The Guardian 26 Jarenlang werd er in Ischgl gefeest zonder weerga. De toerismesector boomde en ging door het dak. Maar toen kwam de coronacrisis en werd met een beschuldigende vinger naar het ‘Ibiza van de Alpen’ gewezen. Honderden toeristen uit meerdere landen raakten er besmet en de lokale autoriteiten grepen wellicht te laat in. Nu de lockdown van het skioord in Tirol is opgeheven, dringt een Ischgl 2.0 zich op. Het resort wil af van het feesttoerisme en meer inzetten op kwaliteit.



Het populaire oord met 1.800 inwoners in het Paznauntal genereerde in vijf tot zes wintermaanden een omzet van 250 miljoen euro en zelfs 310 miljoen euro in totaal samen met de buurgemeenten. “De vallei heeft dat niet cadeau gekregen, er is hard voor gewerkt”, zegt toerismemanager Andreas Steibl, die Ischgl op de kaart heeft gezet.

Maar nét dat feestgedruis is het skioord bijna fataal geworden. Ischgl - en de omliggende regio van het Paznaundal - wordt gelinkt aan 600 besmettingen in Oostenrijk. Daarnaast zouden er “minstens evenveel, zo niet het dubbele van deze hoeveelheid in andere landen” gelinkt kunnen worden aan de regio, zo verklaarde de topman van het Oostenrijkse gezondheidsagentschap, Franz Allerberger, eerder al. Veel van die toeristen hebben zich ook aangemeld om samen een collectieve rechtszaak aan te spannen.

Politiek en juridisch onderzoek

De regionale autoriteiten werden zwaar bekritiseerd, omdat ze veel te lang getreuzeld zouden hebben om de skioorden te sluiten. De zaak heeft daarom aanleiding gegeven tot een politiek en juridisch onderzoek. Volgens de deelstaatregering van Tirol werden de getroffen skigebieden echter meteen gesloten en geïsoleerd kort nadat de eerste gevallen begin maart waren bevestigd.

In de internationale pers werd Ischgl gebrandmerkt als een broedplaats van het nieuwe coronavirus. “Heel erg overdreven”, zegt Feda B., die tien seizoenen als kok in een hotel heeft gewerkt. “Indien dit zo was, dan hadden de autoriteiten eerder moeten reageren. De uitbaters konden dat niet zelf doen.”

Het stoort ons dat er met de vinger wordt gewezen naar ons. Er moet blijkbaar een schuldige worden gevonden Familie uit Ischgl

Dat met een beschuldigende vinger naar het vakantieoord wordt gewezen, zet kwaad bloed. “We hebben sowieso eerder actie ondernomen dan voorgeschreven”, benadrukt een lokale familie aan de Oostenrijkse krant Krone. “Het stoort ons dat er met de vinger wordt gewezen naar ons. Er moet blijkbaar een schuldige worden gevonden.”

Bespuugd

Hoe gespannen de sfeer is, blijkt uit enkele recente voorvallen. Een man die een jas droeg met daarop het embleem van Ischgl, werd bespuugd in Innsbruck. En inwoners van het skioord krijgen amper een afspraak bij artsen, stelt Andreas Steibl. “We worden in een hoek geduwd”, klaagt ook burgemeester Werner Kurz. “Maar ik wil wel aan iedereen mijn spijt betuigen die hier is besmet geraakt.”

De beleidsmakers in Ischgl maken zich zorgen. Burgemeester Kurz zegt dat het imago van zijn gemeente als feestbestemming niet correct is omdat het slechts om een klein deel van het aanbod gaat. Hij heeft verklaard om te zullen samenwerken met de toeristische sector om het roer om te gooien.

Dagjesmensen

Er moet dus een Ischgl 2.0 worden opgezet. “Dat betekent dat we meer gaan inzetten op kwaliteit en minder op feesttoerisme. We geven voortaan prioriteit aan de skiërs en minder aan dagjesmensen die met bussen naar hier komen om te feesten”, aldus de toeristische dienst. “We denken ook met alle uitbaters na over hoe een chique après-ski er kan uitzien.”

Ondertussen is de normaliteit al een beetje weergekeerd: om middernacht heeft de politie de toegangsbeperkingen opgeheven. Ischgl is nu bijna een normaal Oostenrijks dorp met de blik gericht op de toekomst. Maar zoals vroeger wil het skioord nooit meer zijn. Het is tijd voor een wedergeboorte.

