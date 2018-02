Het onwaarschijnlijke verhaal van Pauline: "Mysterie waarom wij toch zo raar waren, maar we moesten zwijgen" Joeri Vlemings

23 februari 2018

14u17

Bron: BBC, CBC 0 De nu 53-jarige Canadese journaliste Pauline Dakin was vijf jaar toen haar ouders scheidden. Haar moeder Ruth liet zich vanaf dan helemaal inpalmen door dominee Stan Sears. Ook het leven van Pauline nam daardoor een bizarre wending, waar nooit een verklaring voor kwam. Tot ze oud genoeg was. Maar de uitleg van haar moeder was zo onwaarschijnlijk, dat het mysterie nog straffer werd. Pas later kon Dakin een aanvaardbare oorsprong vinden voor alles wat gebeurde.

Het levensverhaal van Pauline Dakin is zo uniek en vreemd dat ze er een boek over schreef: Run, Hide, Repeat: A memoir of a fugitive childhood. In haar jeugd, die ze in de jaren 70 in Canada doorbracht, mocht ze met niemand over haar gezinsleven praten. Pas op haar 23ste kreeg ze te horen waarom. Maar ze voelde meteen dat er ook aan de gegeven verklaring iets schortte. "Mijn broer en ik zeiden vaak tegen elkaar: 'Wat denk jij dat er mis is met ons gezin? Waarom zijn we zo raar?' Maar dat was net het mysterie dat onbeantwoord bleef", schrijft Pauline.

Vader Warren was een succesvol zakenman maar ook een gewelddadige alcoholicus. Paulines moeder Ruth zag haar trieste lot uiteindelijk niet meer zitten en het koppel ging uit elkaar. Dat was in de zomer, net vóór de vijfjarige Pauline naar school zou gaan. Twee jaar later trok haar moeder Ruth met de kinderen op vakantie naar Winnipeg, op meer dan 2.000 km van hun woonst in Vancouver. Bij hun aankomst zei Ruth totaal onverwacht dat ze niet meer naar huis zouden teruggaan. Ze gaf geen reden op. Vier jaar later ondergingen de kinderen hetzelfde scenario: ze verhuisden naar New Brunswick. "Ik wist dat er iets niet in de haak was. Ik wist niet precies wat, maar er was altijd iets akeligs dat niet uitgesproken werd."

Op haar elfde had Pauline al zes scholen aangedaan en had ze totaal geen contact meer met haar vader. Maar er was wel een andere man die zich om het gezin bekommerde: dominee Stan Sears. Ruth had hem ontmoet op een bijeenkomst voor familieleden van alcoholici. Stan was daar vrijwilliger en slaagde erin Ruth helemaal voor zich te winnen. Beide keren dat het gezin alles had achtergelaten en was verhuisd, bleek Stan hen met zijn familie achterna te zijn gereisd. Pauline begreep dat hij iets met het mysterie moest te maken hebben.

In 1988 was Pauline 23. Ze was afgestudeerd aan de universiteit, woonde apart, en werkte voor een lokale krant in Saint John in New Brunswick. Op een dag belde haar moeder haar dat ze er klaar voor was om alles te verklaren aan haar dochter. Pauline moest met haar moeder halfweg tussen hen in afspreken in een motel. Ze moest haar juwelen in een omslag steken en mocht niks zeggen van haar moeder. "Het was zo bizar", herinnert Pauline zich. "Ik dacht: 'Wie ben jij eigenlijk. Wat ben je aan het doen?' Maar ik gehoorzaamde."

In de motelkamer in Sussex zat Stan Sears op hen te wachten. Pauline kreeg te horen dat ze al zestien jaar op de vlucht waren voor de maffia, omdat haar vader, Warren, betrokken was bij de georganiseerde misdaad. In haar juwelen zou afluisterapparatuur kunnen zitten. "Het was ongelooflijk", zegt Pauline. "Ik herinner mij dat een gevoel van angst mij bekroop, dat het hier kon gaan om iets waaraan we nooit meer zouden ontsnappen."

Stan zei dat hij ooit een kopstuk van de maffia raad had gegeven toen de man zijn criminele verleden achter zich wou laten. De kerel werd vermoord en Stan moest vluchten voor zijn eigen leven, "omdat hij waarschijnlijk te veel wist". Toen Ruth, ex-vrouw van een maffialid, in contact kwam met Stan, werd ook zij een doelwit. Ruth en Stan vertelden Pauline dat ze allemaal iemand hadden die hen schaduwde. Iemand die hen constant vanop afstand volgde om hen te beschermen. "En dat er al heel wat ontvoerings-, vergiftigings- en moordpogingen verijdeld waren door de jaren heen." De beschermengels werden betaald door de Canadese overheid. Maar daarnaast bestond er ook iets als de "gekke wereld", een netwerk van gemeenschappen overal in Canada, met mensen die op de vlucht waren voor de maffia. Een soort van sterk uitgebouwd onderduikadres.

Stan woonde al in zo'n commune, alleen, want zijn vrouw wou niet mee onderduiken. Maar Pauline zou hem wél volgen. Eindelijk zouden de twee - "al jarenlang verliefd op elkaar" - samen kunnen zijn, werd Pauline gezegd. Pauline was in shock. Ze luisterde dat hele weekend naar verhalen, die heel wat rare situaties uit het verleden verklaarden. Zoals toen de hele ijskast werd ontruimd, niet omdat het voedsel bedorven was, maar omdat er kans op vergiftiging was. Of toen ze hun voeten grondig moesten schrobben en ze de rest van de dag plastieken zakjes over hun kousen moesten dragen. Omdat het tapijt met gif behandeld was.

Een tijdje later werd ook haar broer Ted ingelicht. De woorden klonken aannemelijk voor de kinderen, omdat ze eindelijk een verklaring kregen voor de vele gekke toestanden thuis. Maar Pauline werd toch heel achterdochtig en loerde constant over haar schouder. Een van de meest van de pot gerukte verhalen waren de 'dubbelgangers'. Vele mensen die Pauline in haar jeugd had gekend, bleken maffiosi die vermoord of gearresteerd werden of gewoon waren verdwenen. Die werden dan vervangen door dubbelgangers, die als twee druppels water op de verdwenen criminelen leken, dankzij plastische chirurgie en andere moderne technieken. Ook de zus van Ruth die op het huwelijk van Paulines broer was, zou een dubbelgangster geweest zijn. Ruth was er helemaal ondersteboven van. Paulines vader bleek ook al niet de echte te zijn. De journaliste stelde zich wel de vraag hoe het moedervlekje in zijn oog kon gerepliceerd worden. Stan had het over contactlenzen en protheses.

Pauline begon wel meer en meer nattigheid te voelen, maar tegelijkertijd kreeg ze al haar informatie van de twee mensen in de wereld die ze het meest vertrouwde. Ze wou zelf ook in de commune gaan wonen. Ze kreeg zelfs haar nieuwe partner, Kevin, zover om haar te vergezellen. Maar volgens de berichten van Stan was er nooit een veilig, geschikt moment.

In 1993, vijf jaar nadat ze was ingelicht, bereikte de argwaan van Pauline een hoogtepunt. Ze kon de nochtans geniale Stan vaker betrappen op tegenstrijdigheden en besloot een inbraak in haar huis te verzinnen om hem te testen. Stan hapte toe en kwam opnieuw af met zijn bizarre theorieën om de inbraak te verklaren. Maar die had dus nooit plaatsgevonden. Pauline geloofde Stan, die als een vader was voor haar, niet langer. Een geweldige shock voor haar moeder. De relatie tussen Pauline en Ruth kwam nooit meer helemaal goed. "Zij is erin blijven geloven tot op haar sterfbed", zegt Pauline. "Ze zou dit haar gezin nooit aangedaan hebben als ze het niet had geloofd. Het idee dat alles een hoax was, was te veel voor haar om het zich nog maar in te beelden." Ruth stierf in 2010 aan kanker. De laatste maanden woonde ze in bij Pauline, die haar kon vergeven. Ruth was Stans verzinsels tot haar laatste snik blijven geloven, ook al kwamen er na zijn dood geen brieven meer uit de "gekke wereld".

Restte nog één cruciale vraag: waarom had Stan Sears zoiets vreselijks verzonnen en zo het gezin jaren van angst en pijn bezorgd? Pauline Dakin kwam via specialisten uit op waanstoornis, een psychische aandoening met een aantal bekendere onderverdelingen. Bij Stan Sears zou het gaan om paranoïde waan en grootheidswaan.

Pauline Dakin beseft naar eigen zeggen dat zij en haar gezin weliswaar het slachtoffer waren van een erg zieke geest, maar dat Stan eigenlijk geen kwade intenties had. "Ik moest hem niet haten en niet meer boos op hem zijn. Het was alsof er een hele last van mij afviel, toen ik dat inzicht had."

Ze betreurt wat er gebeurd is met haar naïeve moeder, die al een moeilijk leven had en zich kwetsbaar opstelde bij Stan. "Maar ik vind het ook erg voor mezelf en mijn broer, twee kinderen wier leven gekaapt werd."