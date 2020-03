Het ontroerende verhaal van man met alzheimer die denkt dat dagelijks applaus vanop balkons voor hem is en zijn mondharmonica

Karen Van Eyken

24 maart 2020

Bron: Cadenaser, Twitter

Hermann Schreiber is een tachtiger met alzheimer. Elke avond is hij trouw op post op zijn balkon in de Spaanse stad Vigo en bespeelt hartstochtelijk zijn mondharmonica. Het applaus dat opstijgt vanop de andere balkons is eigenlijk bedoeld als dank voor de Spaanse zorgverleners. Dat beseft Hermann echter niet. Maar dat is van geen tel, want deze man krijgt weer vleugels.