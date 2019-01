Het onpeilbare verdriet van papa José en mama Victoria: na hun eerste zoontje Oliver, zijn ze nu ook Julen kwijt TT

Bron: El Pais, Diario Sur, 20 Minutos, Belga, ANP 0 Tot voor kort waren ze nog met z’n vieren, het gezin Roselló-García: papa José en mama Victoria en hun zoontjes Oliver en Julen. Vandaag, na de dood van Julen, blijven José en Victoria alleen achter. Hun oudste zoontje Oliver stierf in 2017 al aan een hartaanval, recent kreeg Victoria ook een miskraam. “Was ik maar in die put gevallen en was jij hier maar veilig bij je mama. Ik hoop dat je broertje je beschermt.”

Op 14 mei 2017 stort de wereld in voor Victoria - Vicky - García. Op wandel met haar zus, haar nichtje, en haar beide zoontjes op het strand van haar woonplaats Malaga stuikt haar oudste zoontje Oliver, drie jaar oud, plots in elkaar. Hij ademt niet meer, en bij aankomst in het kinderziekenhuis is zijn hartje gestopt met kloppen, voor altijd. Geen enkele hulp kan nog baten.

Drie uur lang houdt Vicky het lichaampje van Oliver in haar armen, tot haar man José aankomt van zijn werk in Sevilla waar hij halsoverkop is vertrokken. Een immens verdriet maakt zich van beide ouders meester. Waarom moest Oliver sterven? Pas drie weken eerder was hij al eens opgenomen nadat hij op straat in elkaar was gestuikt. Waarom, wist niemand, ook de artsen niet die hem onderzochten. Een aangeboren hartafwijking die mogelijk niet tot een hartaanval had geleid als hij eerder was opgemerkt, zal later uit de autopsie blijken.

Vicky sukkelt na de dood van haar zoontje in een depressie, vertelden vrienden en familieleden deze week aan Spaanse media. José blijft als beltoon de stem van zijn zoontje houden, die hem vraagt: “Papa, gaan we met de bal spelen?”

Miskraam

Maar hoe moeilijk ook, het leven gaat verder. José en Vicky moeten wel, voor Julen, op dat moment amper zeven maanden oud. “Hun engeltje”, spreken ze voortaan over Oliver. Het koppel probeert na de dood van hun oudste zoontje opnieuw kinderen te krijgen, maar ook hier krijgen ze een schok te verwerken. Volgens een vriend van de familie kreeg Vicky onlangs in een vergevorderd stadium van de zwangerschap een miskraam. “Wat hebben ze toch misdaad om dit allemaal te verdienen, dit is zo onrechtvaardig”, zucht hij.

29 zijn zowel José als Vicky nog maar, maar ze kennen elkaar al sinds ze tieners waren in 2001. De familie hangt hecht aan elkaar en is erg gelovig, maar wordt nu zwaar op de proef gesteld. “Ik kan niet meer in God geloven, het is zo onrechtvaardig wat hij mijn dochter en schoonzoon aandoet”, vertelt de oma van Julen deze week aan de Spaanse pers. “Mijn dochter lijkt wel een vloek over haar te hebben, ook al was ze zo gelukkig toen ze klein was.”

Julens oma zegt in hetzelfde interview dat ze nog niets over het ongeval heeft verteld aan haar moeder, de overgrootmoeder van de peuter. "Ze weet van niets, we willen niet dat haar iets overkomt door de schok als ze het te weten zou komen.”

Kritiek

Hoe immens het verdriet voor José en Vicky ook geweest moet zijn en nog altijd is, ze kregen deze week ook heel wat kritiek te verwerken. Anoniem, via sociale media. Want hoe kon Julen in een put vallen die was afgedekt, op de boerderij van een familielid dan nog? Wist papa José dan niet van de put, en kende hij het terrein niet? De insinuaties circuleerden op sociale media, net als valse nieuwsberichten van de Guardia Civil die via WhatsApp de ronde deden.

Verdachtmakingen die het leed van het koppel nog verergerden. “De stenen waren niet goed geplaatst, mijn zoontje gleed ertussen”, moest José zich verantwoorden aan de pers. “Hij weegt slechts 11 kilo, hij is heel smal. Ik hoorde mijn zoontje huilen in de put, maar een halve minuut later hoorde ik niets meer.” De vader van Julen toonde zich boos over de insinuaties. “Ik weet niet waar ik na afloop de kracht zal halen, maar ik zal het doen: ze zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden voor al deze laster en foute informatie. God zal het hen niet vergeven.”

Ook de hulpdiensten zetten de ouders van Julen uit de wind en maakten zich kwaad. “Gelooft er nu echt iemand dat de Guardia Civil dit soort boodschappen rondstuurt, en dan nog via WhatsApp-berichten?”, klonk het vermanend.

