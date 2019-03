Het ongelofelijke toeval waardoor Griekse man de gedoemde vlucht miste Karen Van Eyken

11 maart 2019

18u45

Bron: BBC, ndtv.com 0 Antonis Mavropoulos had normaal gezien op het vliegtuig moeten zitten dat neerstortte in Ethiopië. Maar door een samenloop van omstandigheden kwam hij twee minuten te laat bij de gate. Tot zijn afgrijzen zag hij de andere passagiers instappen, terwijl hij er niet meer bij mocht. En hij maakte zich heel boos. Maar zijn ongeluk werd zijn geluk.

De Boeing van Ethiopian Airlines met bestemming Nairobi crashte gisteren zes minuten na het opstijgen. Alle 157 inzittenden kwamen om het leven. Antonis Mavropoulos was daar door een ongelofelijk toeval niet bij.

Nochtans maakte hij zich erg kwaad toen bleek dat hij twee minuten te laat kwam bij de gate. De Griek baalde als een stekker. Maar toen wist hij nog niet welk verschrikkelijk lot de andere passagiers zou beschoren zijn.

“Ik was kwaad omdat niemand me hielp om tijdig bij de gate te geraken zodat ik mijn aansluitingsvlucht kon halen”, schreef de man in een uitgebreid bericht - getiteld ‘Mijn geluksdag’- op Facebook. “Ik was ontzettend gestrest.” Normaal moest een steward hem begeleiden naar de juiste gate, maar die persoon was niet komen opdagen. De Griek was zo helemaal op zichzelf aangewezen en kwam te laat.

Toen de man uiteindelijk wel de juiste gate vond, was het ding al gesloten. Hij zag de laatste passagiers instappen. Hij schreeuwde nog naar het personeel bij de gate dat ze hem alsnog moesten meenemen, maar kreeg geen gehoor. Er was niets meer aan te doen, het vliegtuig vertrok tot zijn verbijstering zonder hem.

De man, die werkt voor de non-profit-organisatie ‘International Solid Waste Association’ moest naar Nairobi om daar deel te nemen aan een vergadering van de Verenigde Naties over milieuzaken. Het personeel verzekerde hem wel dat hij met de volgende vlucht zou meekunnen.

En zo leek ook te geschieden tot er plots twee personen van de security op hem afstapten en zegden dat hij ook met die vlucht niet mee mocht. Ze escorteerden hem naar een politieman die hem meer uitleg zou geven.

Ondertussen had de vreselijke tragedie al plaatsgevonden, maar Mavropoulos wist nog van niets. De functionaris wilde de identiteit van de Griek controleren om zeker te zijn dat de passagierslijst van de gedoemde vlucht klopte. De Griek bleek de enige passagier die niet aan boord was gestapt. “De politieman vertelde me dat ik niet moest protesteren, maar wel bidden.” Het was toen dat hij hét vernam. “Ik voelde de grond onder mijn voeten wegzakken”, schreef de man. Hij besefte dat hij door een ongelofelijk toeval door het oog van de naald was gekropen.

“Ik ben zo dankbaar dat ik nog leef en dat ik zo veel vrienden heb die met me inzitten”, schreef hij. De Griek had na de crash ontelbare berichtjes ontvangen van ongeruste kennissen. Hij voelde zich geliefd. Hij voelde hun warmte. Hij leefde. En daar was hij onmetelijk blij om.

Hij eindigde zijn pakkende post met: “Maybe not too old to rock n roll - but certainly too young to die...”

