Het ongelofelijke moordonderzoek dat 6 onschuldigen jaren in cel deed belanden: zelfs verdachten geloofden dat ze het gedaan hadden

07 maart 2019

13u16

Bron: The Washington Post, The New Yorker 0 “Jullie hebben de traumatiserende herinnering gewoon verdrongen.” Dat kregen 6 verdachten eind jaren 80 te horen toen ze beschuldigd werden van het verkrachten en vermoorden van een vrouw in het Amerikaanse plaatsje Beatrice in Nebraska. Ze konden zich niets herinneren van wat er gebeurd was, maar de politie praatte zo op hen in dat ze uiteindelijk zelf gingen geloven dat ze het gedaan hadden. Onterecht, zo bleek later. Maar toen hadden ze al jaren onschuldig in de cel gezeten. En daar krijgen ze nu een schadevergoeding van 25 miljoen euro voor.

De feiten gebeurden op de avond van 5 februari 1985, een van de koudste ooit gemeten in Nebraska. Weduwe Helen Wilson (68) was thuis in haar appartementje, toen ze op gruwelijke wijze verkracht en vermoord werd. Niemand kon bedenken hoe de vrouw zoiets vreselijks overkomen kon zijn. Ze zou nog geen vlieg kwaad hebben gedaan, zo klonk het.

Doorbraak

De politie van Gage County startte een onderzoek, maar slaagde er niet in om de schuldige te vinden. Pas vier jaar later kondigde ze een doorbraak aan. Ze was op zoek gegaan naar mensen uit de buurt die er “afwijkend seksueel gedrag” op nahielden en porno verzamelden. Want dat was volgens het FBI het profiel van de dader of daders. Joseph White en Ada JoAnn Taylor voldeden aan de criteria.





Allebei leefden ze aan de rand van de maatschappij. White was naaktmodel geweest en maakte pornofilms. Hij had Taylor begin jaren tachtig leren kennen in Californië en ze waren samen naar Beatrice verhuisd, waar de vrouw was opgegroeid. Daar waren ze kort voor de feiten weer porno beginnen op te nemen.





Toen de politie Taylor oppakte, duurde het niet lang voor ze haar ervan overtuigd had dat ze schuldig was aan de moord op Wilson. Volgens gerechtsdocumenten verklaarde de vrouw dat de agenten die haar naar de gevangenis brachten, haar verteld hadden dat ze in de flat van de weduwe was geweest. Ze kon zich niet herinneren hoe die eruit had gezien, wat de weduwe droeg of waarom ze precies naar binnen was gegaan, maar de politie zei dat ze zich daar geen zorgen over hoefde te maken. En dat ze haar zouden “helpen om het zich te herinneren”. Uiteindelijk bekende Taylor dat ze Wilson had verstikt met een kussen, terwijl White haar verkrachtte. (lees hieronder verder)

Maar daarmee kon het dossier niet afgesloten worden, want er restte één groot probleem: op de plaats van de misdaad was bloed gevonden van iemand met bloedgroep B en noch Taylor, noch White hadden die. Daarop besloot de politie dat er nog meer daders moesten zijn. En ze gingen aan de slag met de valse herinneringen van Ada JoAnn Taylor.

Die vertelde op zeker moment dat er nog een derde persoon bij de moord aanwezig was en ze haalde een voormalige klasgenoot uit een boek met politiefoto’s. Thomas Winslow had ook niet bloedgroep B, maar werd toch gearresteerd. Even later werd ook Debra Shelden ingerekend, omdat ze vaak bij de verdachten rondhing. En ook zij raakte er na enkele agressieve ondervragingen van overtuigd dat ze de herinneringen aan de misdaad verdrongen had. Ook zij bekende.

Slaap

Zij leidde de politie naar een vijfde verdachte, James Dean, nadat ze gedroomd had dat hij er de avond van de moord bij was. De politiepsycholoog had haar immers gezegd dat haar herinneringen in haar slaap konden terugkomen. Ook Dean bekende na uitvoerig te zijn ondervraagd en zíjn dromen leidden dan weer tot de aanhouding van een laatste verdachte: Kathy Gonzalez.

Zij bezwoer dat ze de avond van 5 februari 1985 gewoon de was aan het doen was. Volgens transcripties van haar ondervraging probeerde de politie ook haar ervan te overtuigen dat ze de herinnering verdrongen had, maar ze hield voet bij stuk. Toen echter bleek dat zij wél bloedgroep B had, werd het onderzoek als opgelost beschouwd en afgesloten: ook zij werd aangehouden.

DNA-test

Tijdens de daaropvolgende rechtszaak pleitten Taylor, Dean en Shelden schuldig. Winslow en Gonzalez vochten de beschuldigingen niet aan. Alleen White bleef volhouden dat hij niets gedaan had. Zonder veel resultaat, want de zes werden allemaal veroordeeld.

In de cel bleef White volhouden dat hij onschuldig was, maar het duurde nog tot 2007 eer hij er via het Hooggerechtshof in Nebraska in slaagde om een DNA-test af te dwingen. De test bewees zwart op wit dat hij en de vijf andere verdachten onschuldig waren. In 2009 werden ze vrijgelaten. Ze hadden op dat moment allemaal samen meer dan 70 jaar in de cel gezeten. (lees hieronder verder)

Een psycholoog die hen begeleidde bij hun vrijlating verklaarde dat ze aan een vorm van het Stockholmsyndroom leden. Dat is een psychologische verschijnsel waarbij gijzelaars een band ontwikkelen met hun gijzelnemers, in dit geval de politie. De zes bleken ook een traumatisch verleden mee te torsen, omdat ze zelf als kind ooit het slachtoffer waren van misbruik en mishandeling. Enkelen leden ook aan mentale aandoeningen of hadden een laag IQ.

White diende daarop een klacht met burgerlijke partijstelling in. Maandag oordeelde het Hooggerechtshof dat de ‘Beatrice Six’ – zoals ze intussen genoemd werden – recht hebben op een schadevergoeding van 24,8 miljoen euro van Gage County. Wanneer ze dat geld zullen zien is nog maar de vraag, want het bedrag is drie keer zo hoog als de jaarlijkse begroting van het district, met een inwonersaantal van amper 22.311. White zelf zal het alvast niet meer meemaken. De man stierf in 2011 bij een ongeval in een steenkoolraffinaderij in Alabama.

Bloed

De DNA-test die White afdwong, onthulde overigens ook wie Helen Wilson wél had vermoord. Het sperma en het bloed dat op de plaats van het misdrijf gevonden waren, bleken afkomstig van Bruce Allen Smith, een man die ooit in Beatrice had gewoond. Hij overleed echter in 1992, zonder zich ooit te moeten verantwoorden voor wat hij had gedaan.