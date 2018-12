Het nieuwe businessmodel van de mensensmokkelaars: steeds meer migranten proberen Engeland te bereiken via Kanaal TT

28 december 2018

16u19

Bron: The Telegraph, Sky News, The Mirror 0 Het aantal migranten dat vanuit Frankrijk probeert het Kanaal over te steken in de hoop voor de Engelse kust gered te worden, neemt hand over hand toe. Experts zien een lucratief nieuw businessmodel ontstaan voor mensensmokkelaars: de migranten in de buurt van Calais in rubberbootjes de zee op duwen met als bestemming Dover, slechts enkele tientallen kilometers verderop.

Het Verenigd Koninkrijk blijft voor veel migranten uit Afrika en het Midden-Oosten de droombestemming. Daarvoor proberen ze zowel in ons land als in Frankrijk in vrachtwagens te kruipen, in de hoop op die manier mee te kunnen reizen. Maar de laatste weken lijken veel migranten een nieuwe tactiek te hanteren: met bootjes het Kanaal oversteken en er op rekenen dat ze voor de Britse kust gered zullen worden door de kustwacht, waarna ze asiel kunnen aanvragen.

De krant The Telegraph rekende uit dat sinds begin november al bijna 300 migranten op die manier gered zijn bij hun oversteek, waarvan 82 sinds Kerstmis en 14 vandaag alleen al. 180 van hen konden uiteindelijk het Verenigd Koninkrijk bereiken, de rest werd terug naar Frankrijk gebracht.



De oversteek is niet zonder gevaar. De zee-engte tussen Calais en Dover is op zijn smalst wel maar 33 kilometer breed, maar het drukke scheepvaartverkeer, de felle stroming en het ijskoude water brengen heel veel risico’s met zich mee. Veel migranten die worden opgepakt, vertonen tekenen van onderkoeling.



Toch lijkt dat de smokkelbendes niet tegen te houden. Zij lijken een nieuwe lucratieve manier gevonden te hebben om migranten die vaak duizenden euro's op tafel moeten leggen, de oversteek te laten maken.

“Diep bezorgd”

Brits parlementslid Charlie Elphicke uit het district Dover zegt dat de overheid het toenemende probleem moet “vastpakken”. Hij roept zowel de Britse als de Franse regering op de smokkelbendes tegen te houden voor er doden vallen in het Kanaal. De Britse regering zegt zich bewust te zijn van de zaak en toont zich “diep bezorgd”. “We werken nauw samen met onze Franse collega’s om deze bendes, die kwetsbare mensen uitbuiten, aan te pakken.”

Volgens David Wood, voormalig topambtenaar op het departement Binnenlandse Zaken, staat het Verenigd Koninkrijk voor een moeilijke keuze. De smokkelbendes rekenen er op dat de kustwacht de migranten toch zal redden, wat voor een aanzuigeffect zorgt. Wood spreekt tegenover Sky News over een “taxidienst die het risico voor de georganiseerde bendes fel vermindert”. “Ze weten dat ze het Kanaal niet helemaal hoeven over te steken. Tot halfweg is genoeg om gered te worden.”

Wood wil dat de Britse kustwacht de opgepakte migranten meteen terugstuurt naar Frankrijk. Gebeurt dat niet, dan zal het aantal migranten dat de oversteek waagt alleen maar toenemen, en op een dag zal het misgaan, vreest hij.