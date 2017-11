Het mysterieuze leven van Melania Trump: van lingeriemodel tot first lady en onderwerp van complottheorieën avh

17u32

Bron: Business Insider; GQ; CNN 0 rv Links: Melania als 17-jarig model Rechts: Melania als first lady Melania Trump is volgens een recente poll van CNN de populairste Trump in het Witte Huis. Niemand had ooit kunnen denken dat de 47-jarige Sloveense het ooit tot first lady zou schoppen. In de jaren ’80 maakte ze furore als lingeriemodel en tegenwoordig is haar persoon constant gehuld in mystiek. Talloze complottheorieën steken zelfs de kop op.

Met een approval rate van 48 procent is Melania Trump veruit de populairste Trump in het Witte Huis. President Donald Trump krijgt volgens een pol van CNN een approval rate van 38 procent en moet zijn vrouw dus een straatlengte voorsprong gunnen. Toch had niemand ooit kunnen denken dat Melania een van de beroemdste vrouwen op de planeet zou worden. Wij duiken even in haar mysterieuze maar ook erg boeiende leven.

Vijf talen

Melania Trump werd in 1970 geboren als Melanija Knavs in het Sloveense stadje Sevnica. Melania is de eerste first lady wier moedertaal niet het Engels is. Ze is een atypische presidentsvrouw met een atypisch verleden.

Melania begon eind jaren 80 met modellenwerk in Europa en leerde zo vijf talen spreken. Daarmee is ze de eerste first lady die zoveel talen machtig is. In 1996 verhuisde ze naar New York om ook in de VS door te breken als model.

Lees verder onder de foto.

rv Melania als model in de jaren 90

Bill en Hillary Clinton

In 1998 ontmoette ze Donald Trump op een feestje, waar ze met een andere date aanwezig was. Eerst weigerde Melania haar telefoonnummer te geven, maar vroeg later toch het nummer van Donald Trump. De twee begonnen een relatie en trouwden in 2005. Bill en Hillary Clinton waren zelfs te gast op het huwelijk.

Lees verder onder de foto.

Getty Bill en Hillary Clinton waren in 2005 te gast op het huwelijk van Donald en Melania Trump. Andere tijden.

In 2006 kregen Donald en Melania een zoon, Barron. Hoewel er huishoudhulp genoeg was, was het Melania zelf die Barron hielp met zijn huiswerk. Ze bracht hem ook zelf naar school.

Lees verder onder de foto.

AP Melania en Donald Trump met hun zoon Barron

Gekopieerde speech

Toen Donald Trump in de race stapte voor het presidentschap, koos Melania ervoor in de luwte te blijven. Toch ontketende ze een eerste schandaaltje toen ze een speech van Michelle Obama kopieerde. De schade voor de Trumpcampagne bleek niet al te groot, want Donald Trump won in november 2016 de verkiezingen.

Lees verder onder de video.

27 miljoen

Melania en Barron verhuisden niet meteen mee naar het Witte Huis. Ze bleven in New York tot het schooljaar van Barron was afgelopen. Hun verblijf in New York bleek een erg dure aangelegenheid: de beveiliging kostte ongeveer 27 miljoen euro. Ondertussen hebben Melania en Barron wel hun intrek genomen in het Witte Huis.

In augustus brachten Melania’s ouders een bezoekje aan het Witte Huis. Velen verbaasden zich over hoe hard haar vader op Donald Trump lijkt.

Lees verder onder de foto.

Photo News Melania's ouders, Viktor en Amalija Knavs, bracht in augustus een bezoek aan het Witte Huis.

Controverse

Er is al veel gezegd en geschreven over de relatie tussen Donald en Melania, vooral hun lichaamstaal is het onderwerp van veel discussie. Maar ook de outfits van Melania lokken heel wat controverse uit. Zo trok ze naar de G7-top in een jasje van Dolce & Gabbana. Prijskaartje: 51.500 dollar, meer dan het jaarloon van de meeste Amerikanen.

Lees verder onder de foto.

AP Het peperdure Dolce & Gabbana-jasje van Melania Trump

Ook haar kleren om te tuinieren blijken heel duur. Ze ging tuinieren in de groentetuin van Michelle Obama in een hemdje van Balmain van 1.380 dollar. Voor sommigen onaanvaardbaar, prachtig voor anderen.

Lees verder onder de foto.

EPA Melania ging tuinieren in een Balmain-hemdje van 1.380 dollar.

Na de doortocht van orkaan Harvey kreeg Melania nog eens de wind van voren toen ze het rampgebied ging bezoeken op hoge stilettohakken. Een erg ongelukkige kledingkeuze, maar wat later paste ze haar outfit wel aan.

Lees verder onder de foto.

AFP Melania Trump vertrekt op stiletto's uit het Witte Huis naar het rampgebied van orkaan Harvey.

Vorige maand kwam Melania opnieuw in het oog van de storm terecht toen Ivana Trump, de eerste vrouw van de president, zichzelf de échte first lady noemde. Melania liet via haar woordvoerder weten wat ze over Ivana’s uitspraken dacht: “Aandachtszoekerij”.

Lees verder onder de foto.

Photo News Ivana Trump

Complottheorieën

Melania is meer dan welke presidentsvrouw ook het onderwerp van complottheorieën. De meest bizarre theorie die de ronde doet is dat ze soms wordt vervangen door een dubbelganger. De geruchten van de dubbelganger staken de kop op toen een foto van een geheim agent opdook. De agent leek verdacht hard op Melania volgens complottheoretici.

Lees verder onder de video.

Intussen voelt Melania zich steeds beter in haar rol als first lady. Zo strijdt ze tegen pesten en reist ze de wereld rond om te spreken met slachtoffers van de opiatencrisis.