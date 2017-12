Het mysterie van de Noord-Koreaanse spookschepen: opnieuw bootje met vier lijken aangespoeld FT

Bron: ANP & De Volkskrant 42 AP Een aangespoeld houten scheepswrak voor de Japanse westkust met daarin de lichamen van vier vissers. De boot werd gevonden op 4 december van dit jaar. Aan de westkust in Japan is opnieuw een verlaten houten bootje aangespoeld met daarin vier lijken in verre staat van ontbinding. Vermoed wordt dat het om Noord-Koreanen gaat. Het is intussen al het zoveelste exemplaar. Naar een verklaring blijft het gissen, al doen een aantal hypotheses de ronde.

De "spookschepen" komen meer dan waarschijnlijk uit Noord-Korea. Dat zien de onderzoekers aan de attributen die ze aan boord vinden, zoals vissersnetten en touw. Hier en daar ook kledingstukken, nat en met zand bedekt. Ook treffen ze etenswaren aan - een pot saus bijvoorbeeld met Koreaans opschrift - net als een pakje sigaretten. Een andere keer hebben de opvarenden buttons op hun kleding geprikt, met daarop de afbeelding van hun Grote Leider, Kim Jong-un. De vissers aan boord zijn nauwelijks meer dan een skelet, hun lichamen verkeren in verre staat van ontbinding.

Intussen zijn dit jaar alleen al meer dan honderd van die vissersbootjes aangespoeld. Vooral in de maand december is het 'druk' voor de kust van de Japanse Zee. In goed twintig dagen tijd werden 21 schepen ontdekt, of elke dag een. En dat zijn alleen de schipbreuken die kunnen worden geteld. Niemand die echt weet hoeveel boten er officieel zijn gezonken of aan de andere kant van de zee aanspoelen, voor de Noord-Koreaanse kust dus.

AP Op 24 november vonden onderzoekers acht lijken op deze vissersboot.

Experts denken dat de incidenten mogelijk een gevolg zijn van de voedselschaarste in Noord-Korea. “Het land pusht zijn inwoners enorm om meer vis op te halen om die voedseltekorten tegen te gaan”, aldus Seo Yu-suk, research manager in het Zuid-Koreaanse Seoel. “Kleine en oude schepen die buiten de kustwateren varen, lopen veel risico als het weer slecht wordt.” Dat beaamt professor Yamada van de Tokai Universiteit in Japan. “Tijdens de zomer is de Japanse Zee nog vrij kalm, maar hij wordt steeds woeliger in de winter. En al zeker als er een noordwestenwind waait." Vandaar het hoge aantal schepen deze maand.

Noord-Korea zou de quota voor vissers dus kunnen hebben opgevoerd. Een goede wintervangst is namelijk noodzakelijk voor het land, berichtte Koreaanse media eerder. Vissersboten worden ook gezien als oorlogsschepen - ze beschermen het moederland. "Vissen zijn als kogels en granaten", luidde het in een Noord-Koreaanse krant die Japanse media konden inkijken. D

e afgelopen twee jaar is de Noord-Koreaanse export van vis naar China met 75 procent gegroeid, een belangrijke bron van inkomsten voor Pyongyang. In augustus kwam daar een einde aan, door nieuwe sancties vanwege de aanhoudende Noord-Koraanse rakettesten en kernproeven. De vis kan dus niet meer naar het buitenland, maar vermoed wordt dat vissers wel nog hun quota moeten behalen. Heel wat hengelaars wagen zich ook alsmaar verder de zee in, op zoek naar plekken waar meer vis zit. Omdat ze weinig tot geen ervaring hebben, loopt het weleens fout wanneer een storm opsteekt.

Dat de opvarenden spionnen zouden zijn die moeten uitdokteren wat buurland Japan in z'n mars heeft, wordt tegengesproken. De schipbreukelingen zouden nooit in zulke bootjes de zee worden opgestuurd. Een ding is alvast zeker: de spookschepen veroorzaken toch een pak onrust in Japan.

AFP Niet alleen lijken op de boten, want soms worden ook levende opvarenden gered. Tien Noord-Koreanen konden eind november worden gered toen hun bootje op drift sloeg.

REUTERS Er zijn ook schepen waar de bemanning de schipbreuk overleeft. Op 9 december haalt de Japanse politie een aantal Noord-Koreaanse vissers van zee. Die worden later via China teruggestuurd naar hun land.

