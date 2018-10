Het moment waarop zinkgat nietsvermoedende voetgangers opslokt: "Twee doden, opa en kleinkind worden nog vermist" HA

08 oktober 2018

23u28

Bron: The Mirror 0 Twee mensen zijn gisteren omgekomen in China nadat ze in een zinkgat terechtkwamen. Een grootvader en zijn kleinkind worden nog vermist, meldt The Mirror. Een bewakingcamera legde het drama vast op video.

Het fatale zinkgat, met een diameter van bijna acht meter, ontstond op een voetpad in de provincie Sichuan, in het zuidwesten van China. Op beelden is te zien hoe verschillende voetgangers worden opgeslokt wanneer de grond onder hun voeten ineens wegzakt.

Het lichaam van een van de doden werd pas na tien uur door reddingswerkers gevonden. Het andere lijk werd negen uur daarna aangetroffen. Een grootvader en zijn kleinzoon verdwenen ook in het gat, maar zijn nog steeds spoorloos. Er wordt gevreesd dat ook zij de instorting niet overleefd hebben. Bijna viel nog een vijfde persoon naar beneden, maar de man kon door een voorbijganger nog net op tijd in veiligheid worden getrokken.



De oorzaak van het zinkgat is nog niet bekend. Er is een onderzoek gestart.