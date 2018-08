Het moment waarop John McCain zijn ware karakter toonde: "Nee, mevrouw, Obama is een fatsoenlijk mens" TT

27 augustus 2018

17u05

Bron: CNN, The Washington Post 2 Het was een van de meest memorabele momenten van de presidentscampagne van 2008. Een moment dat bij het overlijden van Amerikaans senator John McCain afgelopen zaterdag opnieuw wordt bovengehaald. De toenmalige Republikeinse presidentskandidaat toonde er toen volgens velen waarom zijn aanhangers zo van hem hielden.

"Ik moet u iets vragen. Ik geloof hem niet, ik vertrouw hem niet, Obama. Ik heb over hem gelezen, hij is niet ... Hij is een Arabier!" Die twijfelachtige mededeling wierp een blonde dame in rood t-shirt John McCain in oktober 2008 voor de voeten op een verkiezingsbijeenkomst. McCain nam het dat jaar op tegen zijn Democratische tegenstander Barack Obama.

McCain twijfelde geen moment bij het horen van de vraag en gaf de vrouw beleefd maar kordaat een antwoord dat ze mogelijk niet had verwacht. "Nee, mevrouw", zei de Republikein terwijl hij de microfoon van haar overnam. "Hij is een fatsoenlijke familieman en een burger waar ik nu toevallig meningsverschillen over fundamentele kwesties mee heb. Daar draait deze campagne om."

Beschaafde meningsverschillen

Voor velen is McCains antwoord een mooi voorbeeld van wie hij was als mens en waar hij voor stond in de Amerikaanse politiek: beschaafd van mening verschillen. McCain wilde bij het begin van de campagne zelf negen keer met Obama in debat gaan over beleid. Hij suggereerde zelfs om samen naar het eerste debat te vliegen om een statement te maken.

"De beelden tonen een glimp van de toekomst van de Republikeinse partij en de kwade en verdeelde politiek van 2018", schrijft The Washington Post vandaag bij na de dood van McCain. De 81-jarige politicus stierf zaterdag aan de gevolgen van kanker. "Het moment lijkt de tijd van de 'alternatieve feiten' en het presidentschap van Donald Trump minder dan tien jaar later", perfect te voorspellen."

Moed

Voor David Axelrod, een van Obama's belangrijkste adviseurs tijdens de campagne, toonde McCain vooral moed door zo duidelijk op de vraag te antwoorden. "Wat hij zei was: 'Dit ben ik niet. Dit is niet wat ik wil dat de Republikeinse partij of mijn land wordt.' Hij nam niet alleen de micro, hij probeerde ook opnieuw controle te krijgen over zijn campagne."

Tijdens dezelfde verkiezingsbijeenkomst noemde McCain Obama ook iemand die hij "bewonderde" en "iemand waar jullie geen schrik van moeten hebben". McCain verloor uiteindelijk de verkiezingen van Obama, onder andere door een gebrek aan steun bij de rechtse vleugel van zijn partij en de evangelische christenen.