Het moment waarop heldhaftige leraar op bijzondere wijze student ontwapent KVE

20 oktober 2019

11u46

Bron: CNN, ABC News 0 Keanon Lowe is sportleraar op een school in de Amerikaanse staat Oregon. Het is daar dat de man op bijzondere wijze een student heeft weten te ontwapenen.

Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe de leraar door de gang loopt van de Parkrose High School in Portland vooraleer hij een klaslokaal wil binnengaan. Vervolgens botst hij op een gewapende leerling, Angel Granados-Diaz.

Hij weet de student op uiterst subtiele manier te ontwapenen en knuffelt hem. De emotionele knuffel duurt minstens een minuut. Op een bepaald moment lijkt de student zich te willen lostrekken, maar de sportleraar houdt vol. Ondertussen heeft een collega het wapen weggebracht. Uiteindelijk komt de politie toe en wordt de student opgepakt.

Het schrikbarende incident gebeurde in mei, maar pas nu zijn de bewakingsbeelden van het tafereel vrijgegeven naar aanleiding van de rechtszaak.

Lowe werd na het voorval als een held onthaald. “Dit was het best mogelijke scenario”, zei politiechef Brad Yakots. Ook voor de sportleraar was het gebeuren best emotioneel. “Het ging tussen mij en de student. Ik had medelijden met hem. Wanneer je jong bent, besef je niet altijd wat je doet tot het voorbij is.”

Angel Granados-Diaz, nu 19, worstelde met psychische problemen toen hij met het wapen in de school opdook. Hij zou niet van plan geweest zijn om anderen te doden, maar wel zichzelf. De rechter veroordeelde hem tot een voorwaardelijke celstraf van drie jaar. Hij krijgt nu professionele hulp.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op https://www.zelfmoord1813.be/.