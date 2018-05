Het moment waarop een vrouw haast geruisloos ontvoerd wordt op drukke luchthaven: "Mijn man moest 265.000 euro losgeld betalen" Sven Van Malderen

23 mei 2018

17u23

Bron: Bangkok Post 3 Even slikken toch: op deze beelden is te zien hoe een vrouw ontvoerd wordt, kort na de landing in Bangkok. En niemand van de andere reizigers rondom haar die iets doorheeft. Uiteindelijk zou Jincai Chen (39) bijna twee weken lang vastgehouden worden.

De 39-jarige dame had op 6 mei het vliegtuig vanuit Hong Kong genomen. In het luchthavengebouw zelf kreeg ze plots 'gezelschap' van vier Chinese mannen en een Thaise vrouw.

Twee van hen bleven de hele tijd naast haar lopen. Iemand in zwart pak en met een opvallend rood T-shirt liep enkele passen voor hen uit en gaf aanwijzingen. Aan de bagageband doken nog eens twee daders op. Uiteindelijk werd Chen probleemloos naar buiten begeleid en in een bestelwagen geloodst.

De bende contacteerde daarop haar echtgenoot en eiste 10 miljoen baht (265.000 euro) losgeld. Die som betaalde Han Young Lim zonder morren. Toen ze daarna nog eens 5 miljoen baht extra (133.000 euro) vroegen, stapte hij naar de politie.

Heet onder de voeten

Camerabeelden maakten snel duidelijk wie er achter deze hele operatie zat. De dag erna lieten de daders hun gijzelaarster al achter op een verlaten weg, zo heet was het blijkbaar onder de voeten geworden. Daarna vluchtten ze het land uit.

Uit onderzoek is gebleken dat naast de vijf gefilmde daders ook nog tien andere Thai bij de kidnapping betrokken waren. Onder hen zelfs een leidinggevende van de douanedienst.

"We kennen hun identiteit en zullen hen opsporen", klinkt het resoluut uit de mond van politiechef Surachate Hakparn. "We hebben de grote middelen ingezet, daardoor voelden ze onze hete adem in de nek en hadden ze geen andere keuze meer dan haar vrij te laten."