Het moest een romantisch etentje worden, maar Russische ‘Hannibal Lecter’ had andere plannen Koen Van De Sype

07u10

Bron: URA.RU, News.com.au 0 RV Links Tamara net voor haar date, rechts een foto die in de Russische media circuleert en Anatoly Yezhkov zou voorstellen. Zij was single. Hij was mysterieus. En omdat het online klikte, besloten ze af te spreken. Daarop trok de Russische Tamara (41) – een schuilnaam, voor haar veiligheid – naar de woning van Anatoly Yezhkov (45), voor wat ze dacht dat een romantisch etentje zou worden. Er stond haar iets heel anders te wachten.

De geschokte familie van de verpleegster uit Kurgan vertelde het verhaal aan lokale media. Over hoe Anatoly online langzaam het vertrouwen van Tamara had gewonnen. En hoe hij haar had uitgenodigd voor een etentje bij hem thuis.

Knap

De vrouw en haar twee volwassen kinderen – die al alleen wonen – probeerden vooraf op het internet meer te weten te komen over de knappe, geheimzinnige man. “Ze gingen op zoek naar hem op sociale media, maar er was niet veel te vinden”, klinkt het. “De dag voor de date bleken opeens ook al zijn foto’s verdwenen van zijn profielen en op een heel aantal had hij ook zijn naam veranderd.”

Tamara besloot de date toch te laten doorgaan en die avond arriveerde ze zoals afgesproken bij de woning van haar online vriend. Aanvankelijk leek alles prima te gaan en volgens de familie van de vrouw drong hij zich niet aan haar op. Dat veranderde rond zeven uur. Toen viel hij haar plots aan.

Hij wilde dat ze zou flauwvallen van de pijn, maar ze bleef gillen en zich verweren Familie Tamara

Hij sloeg haar, hij beet haar en hij folterde haar. En die hel zou maar liefst vier uur lang duren. “Hij wilde dat ze zou flauwvallen van de pijn, maar ze bleef gillen en zich verweren”, aldus haar familie. “Met zijn tanden probeerde hij haar te verscheuren en ze was er zeker van dat hij haar probeerde te doden. Met zijn handen kneep hij haar keel dicht, maar door al het bloed gleed hij weg.”

Buren hoorden het geroep van de vrouw, maar sloegen niet meteen alarm. Want het hostel waar de man verbleef, was wel vaker het decor van vreemde ontmoetingen. Pas vier uur later nam iemand toch de telefoon en werd de politie verwittigd. Yezhkov werd opgepakt en Tamara zo snel als mogelijk naar het ziekenhuis gebracht. En daar bleek dat ze geluk had dat ze nog leefde.

Bijtwonden

Ze had overal op haar lichaam bijtwonden, er waren stukken uit haar neus en oren, haar gezicht was onherkenbaar opgezwollen en ze had een schedeltrauma, een hersenschudding en een gebroken rib. Haar familie gaf foto’s van de vreselijke verwondingen vrij.

We waren in shock toen we vernamen wat er gebeurd was. En nog meer toen we hoorden dat de dader vrijgelaten werd in afwachting van zijn proces Familie Tamara

“We waren in shock toen we vernamen wat er gebeurd was”, aldus de familie van de vrouw. “En nog meer toen we hoorden dat de dader vrijgelaten werd in afwachting van zijn proces. Tamara heeft zijn mishandelingen overleefd en leeft nu met de angst dat hij haar zal opzoeken en zijn werk zal afmaken. Haar tas bleef achter in de kamer van Yezhkov en hij heeft nu haar persoonlijke spullen, inclusief een huissleutel. Wat de motivatie was voor zijn wandaden, is voor ieder van ons een raadsel.”

Verbergen

Volgens de lokale afdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken is de man inderdaad vrijgelaten. “We weten waar hij zich ophoudt”, staat te lezen in een verklaring. “Hij probeert zich niet te verbergen. De familie stelt de feiten erger voor dan ze zijn.”