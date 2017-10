Het leek erop dat Crystal niets zou krijgen, maar Hugh Hefner zou vrouw toch appeltje voor dorst van 10 miljoen nagelaten hebben Koen Van De Sype

Bron: TMZ 0 PN, RV Crystal Harris zou nu toch niet met lege handen achterblijven na de dood van haar echtgenoot en Playboybaas Hugh Hefner (91). Volgens de Amerikaanse showbizzsite TMZ zou ze een luxueuze villa krijgen van 6 miljoen euro en nog eens 4 miljoen uit een voorhuwelijkscontract.

De site kon de hand leggen op een akte van een huis in de Hollywood Hills, dat is ondergebracht in een trust op naam van Crystal. Hefner zou de villa voor zijn vrouw gekocht hebben in 2013, een jaar na zijn huwelijk met zijn zestig jaar jongere bruid. Het huis van 550 vierkante meter heeft vier slaapkamers, vijf badkamers en een infinitypool.

Volgens TMZ zouden bronnen die betrokken zijn bij het afhandelen van de nalatenschap ook verteld hebben dat er verder 4 miljoen euro opzij is gezet voor Crystal. Dat bedrag zou deel uitmaken van een voorhuwelijkscontract dat het koppel tekende voor het in het huwelijksbootje stapte.



Fortuin

Hefner stierf afgelopen woensdag in zijn Playboy Mansion in Los Angeles. Hij was in totaal drie keer getrouwd en laat zijn fortuin - dat geschat wordt op 43 miljoen dollar - onder meer na aan zijn vier kinderen uit zijn huwelijk met Playmate Kimberly Conrad, de universiteit van Zuid-Californië en een aantal liefdadigheidsinstellingen.

