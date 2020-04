Het leek een keurig bedrijf uit Spanje dat mondmaskers verkocht: zo ontdekte Interpol dat er oplichters aan het werk waren KVDS

14 april 2020

16u19 6 Het begon allemaal met een website die van een legitiem bedrijf uit Spanje leek te zijn. Dat verkocht mondmaskers en de Duitse overheid had er dringend nodig. Het duurde niet lang eer er een vlieg aan de lamp bleek te zitten. Maar toen was er al voor 1,5 miljoen euro verdwenen.

Het was midden maart en enkele landen gingen in lockdown in de hoop zo de uitbraak van Covid-19 onder controle te krijgen. Overal startte ook een wanhopige zoektocht naar beschermingsmateriaal. Omdat er bij de reguliere leveranciers tekorten waren, hadden veel overheden geen andere keuze dan op zoek te gaan naar nieuwe kanalen om hun voorraden aan te vullen.

15 miljoen euro

Ook in Duitsland was dat het geval. Daar deed de overheid een beroep op twee bedrijven, in Zurich en Hamburg. Hun taak: voor 15 miljoen euro aan mondmaskers aankopen.



Via het internet kwamen ze een firma op het spoor in Spanje, die hen leek te kunnen helpen. In een mail vertelde de firma dat ze 10 miljoen mondmaskers in de aanbieding had. Maar uiteindelijk bleek de levering niet te kunnen doorgaan. Gelukkig leek er een oplossing te zijn.

Om hen uit de nood te helpen, verwees de firma de kopers door naar een “betrouwbare” verkoper in Ierland. Die beloofde hen op zijn beurt in contact te brengen met een leverancier in Nederland. Hij beweerde dat hij die goed kende en verzekerde de kopers dat die 10 miljoen maskers zou kunnen leveren. Er zou meteen een lading van 1,5 miljoen maskers bezorgd worden. Maar dan moest er wel eerst een overschrijving van 1,5 miljoen euro gebeuren.

De kopers gingen akkoord en schreven het geld over naar Ierland. Daarna werd alles in gereedheid gebracht voor de levering. Daarbij zouden 52 vrachtwagens betrokken zijn en een politie-escorte die de maskers van een magazijn in Nederland naar Duitsland zouden brengen.

Kink in de kabel

Maar net voor de leverdatum bleek er opnieuw een kink in de kabel. De kopers kregen de melding dat het overgeschreven geld nog niet aangekomen was. Er was nu een rechtstreekse overschrijving van 880.000 euro nodig naar de leverancier in Nederland om de levering alsnog door te laten gaan. En het moest snel gebeuren.

De kopers wilden de maskers niet kwijtraken en maakten daarop de tweede som geld over. Maar een levering kwam er andermaal niet. Onderzoek toonde aan dat de Nederlandse firma effectief bestond, maar dat haar website gekloond was. En ze wist niets van de bestelling.

Toen de kopers door kregen dat ze bedrogen waren, contacteerden ze hun bank in Duitsland. Die nam op haar beurt contact op met Interpol. Die ging achter het geldspoor aan.

Interpol nam contact op met zijn hoofdkwartier in Dublin en de Ierse bank waarnaar het geld was overgeschreven. In samenwerking met een speciale eenheid van de Ierse politie slaagde men erin om de 1,5 miljoen euro te bevriezen en het Ierse bedrijf achter de rekening te identificeren.

Nigeria

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst van de Nederlandse Belastingdienst slaagde er op haar beurt in om de 880.000 euro te traceren die de Duitse kopers hadden overgemaakt. Maar bijna een half miljoen daarvan bleek al naar het Verenigd Koninkrijk doorgesluisd te zijn en bestemd voor een rekening in Nigeria. Daarop schakelde Interpol zijn netwerk in de banksector in.

Uiteindelijk slaagde de Britse bank erin om het volledige bedrag terug te halen. Het werd intussen overgemaakt naar Nederland en daar hebben de autoriteiten het bevroren.

“De verdachten die we in de boeien hebben geslagen, hadden geen enkele connectie met de medische sector”, aldus Jürgen Stock, de secretaris-generaal van Interpol. “Ze waren gewoon gewiekste oplichters, die hun kans schoon zagen bij de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Ze maakten misbruik van de situatie om grote winsten te genereren.”

Er werden twee verdachten aangehouden in Nederland, maar er zouden nog arrestaties volgen naarmate het onderzoek vordert.

