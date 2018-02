Het kost 260 dollar om

Noord-Koreaanse gezanten te voeden op Olympische Spelen

ep

22 februari 2018

09u36

Bron: Belga

0

De Zuid-Koreaanse regering heeft gemiddeld meer dan 260 dollar (ongeveer 212 euro) uitgegeven aan maaltijden voor elk lid van de officiële Noord-Koreaanse delegatie. Dat meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap. Die delegatie was enkele dagen aanwezig in Zuid-Korea voor de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.