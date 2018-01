Het Koreaanse grensdorp Panmunjeom: gevaarlijkste golfbaan en "meest gespannen" plaats ter wereld jv

14u11 0 AFP Je kan er golfen op een van de gevaarlijkste banen ter wereld. Maar Panmunjeom, op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea, staat toch vooral bekend als de "meest gespannen" plaats op aarde. Het is de plek waar de twee landen straks opnieuw diplomatieke gesprekken zullen aanknopen met elkaar. Een kennismaking met deze toeristische attractie van 4,5 sterren op TripAdvisor.

De golfbaan is amper 175 meter lang, maar de locatie is natuurlijk erg bijzonder: ze ligt in het 4 km brede gedemilitariseerde gebied tussen de twee Korea's en is omringd door velden met landmijnen. Er bestaat minstens één melding van een golfslag die in het verleden al eens zo'n mijn deed ontploffen.

AFP Noord-Koreaanse militairen op post in het grensgebied.

Panmunjeom was oorspronkelijk een kein dorpje in Korea, met enkele hutten en boerderijen. Het is door de Koreaanse oorlog van de kaart geveegd. In Panmunjeom werd vanaf 10 juli 1951 onderhandeld om die oorlog te beëindigen. Dat leidde op 27 juli 1953 tot een wapenstilstand, die tot vandaag geldt. In principe is de oorlog dus nog altijd niet voorbij, want een vredesverdrag werd nooit gesloten. Een kilometer van het oorspronkelijke dorpje bevinden zich nu het JSA, de Joint Security Area, enkele militaire gebouwen en het Noord-Koreaanse Vredesmuseum. Ook na de wapenstilstand verliepen de contacten tussen beide Korea's via de blauwe gebouwen in Panmunjeom, met ook de beruchte rode telefoon die Noord-Korea onlangs weer wenste te activeren.

AFP

In het zogenaamde vredeshuis zouden morgen weer diplomatieke gesprekken plaatsvinden tussen de twee Korea's. Dat is voor het eerst sinds meer dan twee jaar en gebeurt op vraag van Noord-Korea. Kim Jong-un zou het niet alleen over militaire zaken willen hebben, maar ook over Noord-Koreaanse atleten die hij alsnog naar de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang wil sturen. Die gaan op 9 februari van start. Deelname van Noord-Korea kán nog en zou mogelijk de druk wat van de ketel halen. Maar critici waarschuwen ervoor dat ná de Winterspelen alles ongetwijfeld weer zoals vanouds zou zijn, omdat Noord-Korea zijn nucleaire bewapening zal verderzetten.

AFP Zuid-Koreaanse soldaten bewaken de grens.

Toeristen kunnen vanuit zowel Noord- als Zuid-Korea Panmunjeom of het JSA bezoeken. Op TripAdvisor krijgt die trip zelfs 4,5 sterren. Afhankelijk van het land van waar je reist, zijn de beleving en de invalshoek wel anders. "Zuid-Korea wil tonen hoe gevaarlijk het wel is en hoe ze hun land bescherMing bieden", weet Isaac Stone Fish die beide opties heeft ervaren. "Noord-Korea benadrukt gek genoeg hoe Zuid-Korea zich wil afscheiden van het Noorden, maar het was veel minder gespannen aan Noord-Koreaanse kant", aldus Fish. Zuid-Korea vraagt de toeristen zelfs een document te ondertekenen waarin ze verklaren zich bewust te zijn van het levensgevaar dat de vijand kan betekenen. Aan de Noord-Koreaanse zijde was het volgens Fish een "feestelijke ervaring, bijna als een party".

EPA

Door Panmunjeom loopt een betonnen lijn als fysieke grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Ook in de bekende vergaderzaal daar verdeelt de grenslijn de kamer in twee, in het gedeelte van Noord-Korea en dat van Zuid-Korea.

AFP In november slaagde een Noord-Koreaanse overloper in zijn opzet.

Het is ook de plaats waar vele overlopers sinds 1953 hun pogingen om de andere kant te bereiken, bekochten met de dood. De laatste vijf jaar is het aantal Noord-Koreanen dat probeert over te lopen sterk gedaald, omdat Kim Jong-un de bewaking verscherpte in de gedemilitariseerde zone. Vorig jaar nog slaagde de 24-jarige Noord-Koraan 'Oh' erin om de grens met Zuid-Korea in Panmunjeom over te steken. Zijn landgenoten schoten op hem en hij werd geraakt, maar Zuid-Koreaanse artsen konden hem redden.

Het gebied wordt langs beide zijden bewaakt door een grote militaire aanwezigheid. Er zouden meer dan een miljoen mijnen begraven liggen.

AFP