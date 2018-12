Het kan anders: deze weg werd vernield door een aardbeving en in enkele dagen hersteld LH

Bron: CNN 5 Bij ons duurt het soms maanden alvorens putten in het wegdek hersteld worden. In de grootste stad van Alaska, Anchorage, bewijzen ze dat dat (veel) sneller kan. Vrijdag werd een afrit compleet vernield door een zware aardbeving, maar afgelopen woensdag was de weg al hersteld.

De aardbeving van afgelopen vrijdag had een kracht van 7 op de schaal van Richter. De aardschok zorgde voor grote schade aan wegen, bruggen, huizen en gebouwen. Maar van de schade aan enkele wegen valt nog nauwelijks iets te merken.

Onder een ingestorte afrit vlakbij de belangrijke Minnesota Drive en internationale luchthaven van Anchorage gaapte na de aardbeving een groot gat, waarin een SUV op een speelgoedautootje leek. Sinds woensdag is er alweer een gloednieuwe weg met vers asfalt en nieuwe witte lijnen. Volgens CNN werd het werkje afgehandeld in minder dan vier dagen.

Het Departement van Transport van de staat Alaska zei ook nog dat het in deze tijd van het jaar nog moeilijker is om wegen te leggen en te herstellen vanwege de koude temperaturen. Een bericht met foto’s op de facebookpagina Alaska Tour & Travel ging dan ook meteen viraal: het werd meer dan 17.000 keer gedeeld. Veel mensen vroegen zich waarom in hun steden en staten de putjes in het wegdek niet even snel hersteld worden.