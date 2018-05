Het is zover: Silvio Berlusconi mag opnieuw aan politiek doen avh

12 mei 2018

11u03

Bron: Belga 0 Silvio Berlusconi gaat opnieuw in het parlement kunnen zetelen en openbare functies kunnen uitoefenen. Een rechtbank in Milaan heeft alle gevolgen van zijn veroordeling voor fiscale fraude in 2013 opgeheven, zo meldt de krant Corriere della Sera vandaag.

Als gevolg van de veroordeling mocht Berlusconi zes jaar lang geen politieke of administratieve functie uitoefenen. Zo kon de 81-jarige mediamagnaat dus ook niet opkomen bij de verkiezingen van begin maart dit jaar, die gewonnen werd door een electorale alliantie van Berlusconi's conservatieve Forza Italia en de extreemrechtse Lega.

De Lega onderhandelt momenteel met de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging over de vorming van een nieuwe regering. Indien dat zou mislukken en nieuwe verkiezingen zich zouden aandienen, dan zou Berlusconi dus opnieuw op een lijst mogen staan.

Fraude

Berlusconi werd in augustus 2013 veroordeeld tot vier jaar celstraf voor fiscale fraude. Die straf werd uiteindelijk omgezet in één jaar gemeenschapsdienst. Daarnaast werd hij in november van dat jaar ook uit de Senaat gezet. Dat had tot gevolg dat Il Cavaliere zes jaar lang geen publiek mandaat mocht uitoefenen. De Italiaanse wet laat een veroordeelde echter toe om drie jaar nadat hij zijn straf heeft uitgezeten zijn volledige rehabilitatie aan te vragen.