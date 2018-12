Het is zover: kerstman vertrokken vanuit Finland GVS

24 december 2018

06u56

Bron: VTM NIEUWS 4

Het is zover: de kerstman is vanuit het Finse Rovaniemi vertrokken op zijn jaarlijkse trip, om over de hele wereld cadeautjes te bezorgen. Samen met zijn rendier vertrok de kerstman op zijn slee.