Het is Trump die onder vuur ligt, maar Biden die de klappen krijgt

Democraat is koppositie is de presidentsrace aan het verliezen

Guy VAN VLIERDEN

04 oktober 2019

17u39

De belastende onthullingen over Donald Trump volgen mekaar in sneltempo op. Maar ze raken hem niet. Het is zijn rivaal Joe Biden die de klappen krijgt. Die dreigt zijn koppositie bij de Democraten kwijt te spelen en verliest in de recentste peiling voor het eerst ook van Trump.