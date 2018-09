Het is niet voor het eerst dat kandidaat Amerikaans Hooggerechtshof beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Dit is hoe het vorige keer afliep KVDS

Bron: Business Insider, USA TODAY 0 Het wordt morgen een belangrijke dag voor de mogelijke benoeming van Brett Kavanaugh (53) aan het Amerikaanse Hooggerechtshof. Christine Blasey Ford (51) zal dan voor de senaatscommissie verschijnen die zich over zijn kandidatuur buigt en getuigen over het moment dat hij haar aangerand zou hebben. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Een kandidaat-rechter werd al eerder beschuldigd van seksueel wangedrag. Dit is hoe het de vorige keer afliep.

11 oktober 1991. Anita Hill verschijnt voor een senaatscommissie die moet oordelen of Clarence Thomas – voorgedragen door toenmalig Republikeinse president George H.W. Bush – een zitje krijgt in het Hooggerechtshof. Alles was al uitstekend verlopen voor Thomas en zijn benoeming leek een uitgemaakte zaak, tot een verslag uitlekte van een interview dat zijn voormalige medewerkster had gehad met het FBI en waarin ze hem beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De rechter zou haar seksueel lastiggevallen hebben toen hij haar supervisor was.

Seks met dieren

Hij zou haar verscheidene keren mee uitgevraagd hebben toen ze zijn assistente was, hoewel ze hem elke keer duidelijk maakte dat ze dat niet wilde en hij zou het tijdens het werk over seksuele onderwerpen gehad hebben. “Hij sprak dan over zaken als vrouwen die seks hadden met dieren en films over groepsseks en verkrachting”, getuigde ze. Op verschillende momenten had hij het ook over zijn “seksuele talenten” en beschreef hij in detail “zijn anatomie”.





De commissie was niet mals tijdens de ondervraging van Hill, die maar liefst 8 uur duurde en waarin ze openlijk de meest seksueel expliciete details moest geven. Ze werd ook gevraagd naar waarom ze Thomas volgde naar een volgende job als hij haar lastiggevallen had, iets waarop ze antwoordde dat het altijd haar droom was geweest om zich in te zetten voor de burgerrechtenbeweging. Ze was ook bang dat ze haar werk zou kwijtraken. Pas later zou ze beseft hebben dat het een vergissing was. (lees hieronder verder)

Vier vrouwen die het verhaal van Hill zouden ondersteunen, mochten nooit getuigen door iets wat de Los Angeles Times toen omschreef als een deal tussen de Republikeinen en de Democratische voorzitter van de senaatscommissie Joe Biden. Wat die laatste tot op de dag van vandaag beschouwt als de grootste vergissing uit zijn politieke carrière. “Ik wou dat ik meer had kunnen doen voor Anita Hill”, verklaarde hij vorig jaar nog. “Ik ben haar een verontschuldiging verschuldigd.”

Geloofwaardigheid

Aanhangers van Thomas stelden de geloofwaardigheid van Hill in vraag en zeiden dat ze een fantast was en uit was op wraak. Ze vonden het ook vreemd dat het 10 jaar had geduurd eer de vrouw met de beschuldigingen naar buiten kwam. Clarence werd uiteindelijk benoemd als rechter aan het Hooggerechtshof, maar met een zeer nipte meerderheid van 52 tegen 48. (lees hieronder verder)

De parallellen met de beschuldigingen van Christine Blasey Ford aan het adres van Brett Kavanaugh zijn opmerkelijk. De vrouw beschuldigt de kandidaat voor het Hooggerechtshof ervan dat hij haar op een avond in de zomer van 1982 aangerand zou hebben op een feestje toen ze allebei nog tieners waren. Hij zou haar in een dronken bui op bed geduwd en betast hebben. Hij zou ook haar mond dichtgehouden hebben toen ze om hulp probeerde te roepen.

Professoren

Allebei de vrouwen zijn professoren, die pas na een hele tijd en lang aarzelen hun verhaal deden. Allebei legden ze met succes een leugendetectortest af, die echter niet toegelaten wordt als bewijs in een rechtbank. De mannen die ze aanklagen deden dat niet en ontkenden de beschuldigingen in alle toonaarden. Intussen probeerden hun aanklagers de geloofwaardigheid van de vrouwen onderuit te halen. Een aantal van de leden die morgen in de commissie zetelen die Christine Blasey Ford zal ondervragen, zijn dezelfde die 27 jaar geleden aanwezig waren bij de hoorzitting van Hill. (lees hieronder verder)

Maar voor de supporters van Kavanaugh nu al victorie kraaien: er zijn ook enkele belangrijke verschillen tussen de beide zaken. En die zouden niet in zijn voordeel spelen.

Zo gaat het bij Ford om fysieke aanranding, waar dat bij Hill niet het geval was. In tegenstelling tot Hill vertelde Ford op het ogenblik van de feiten aan niemand wat er gebeurd was uit angst voor de reactie van haar ouders. Later deed ze dat wel bij een psychologe.

Obscuur

De reactie van de senaatscommissie op hun verhaal was ook anders. Waar seksuele intimidatie op de werkvloer in 1991 nog een obscuur onderwerp was en er amper klachten over kwamen, brak de hele #MeToo-beweging de discussie open. Mensen doen nu wél hun verhaal over seksueel geweld door meerderen in machtsposities, in onder meer politiek en showbizz.

En waar Hill nog moest getuigen voor een compleet mannelijk panel van senatoren, zal Ford voor een panel staan waar ook drie vrouwen inzitten: de Democratische Kamala Harris, Amy Klobuchar en Mazie Hirono. Van die laatste is bekend dat ze een groot verdediger is van Ford en haar twee collega’s zijn allebei voormalige openbare aanklagers die Kavanaugh stevig willen aanpakken. (lees hieronder verder)

Een poll van CNN en Gallup in 1991 toonde dat de meerderheid van de Amerikanen wilde dat Thomas benoemd zou worden, een meerderheid die nog groter werd nadat Hill had getuigd. Volgens een recente poll van USA TODAY en Ipsos Public Affairs zou de populariteit van Kavanaugh op een nooit eerder gezien dieptepunt zitten voor een kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof. 40 procent wil dat de nominatie goedgekeurd wordt, tegenover 31 procent die dat wel wil.