Het is niet allemaal Trumps schuld: de drie kampen in het Witte Huis die coronabeleid tot een chaos maakten

Guy Van Vlierden

19 mei 2020

Donald Trump krijgt lijn noch logica in zijn coronabeleid. En dat is niet alleen zijn eigen schuld. Ja, hij is een koppigaard die van niemand raad aanvaardt en altijd vindt dat hij zelf de slimste is. Maar hij wordt ook heen en weer geslingerd door de tegenstrijdige agenda’s rondom hem.