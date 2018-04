Het is de hoed van Melania die met alle aandacht gaat lopen tijdens meeting tussen Trump en Macron Karen Van Eyken

24 april 2018

22u22

Bron: Time, Business Insider, Twitter, In Style 0 Het staatsbezoek van Emmanuel Macron aan de Verenigde Staten gaat niet onopgemerkt voorbij. De hele wereld heeft gezien hoe de Franse president zijn Amerikaanse ambtgenoot twee kussen gaf. Maar ook de beide first lady's laten zich niet onbetuigd. Al zijn het vooral hun outfits die over de tongen gaan. Niemand kon namelijk om de gigantische hoed van Melania Trump heen.

De Amerikaanse first lady verwelkomde samen met haar echtgenoot het Franse presidentspaar in het Witte Huis. Voor de gelegenheid had Melania een spierwit ensemble van Michael Kors uitgekozen. Prijskaartje volgens de Amerikaanse pers: 2.195 dollar (omgerekend 1.795 euro) voor het jasje alleen al en 775 dollar (omgerekend 633 euro) voor de pumps van Christian Louboutin .

Maar in het bijzonder de bijpassende hoed van de Frans-Amerikaanse ontwerper Hervé Pierre stal de show. Het was een gigantisch exemplaar. Met dergelijk hoofddeksel op het hoofd bleek een simpele kus geven, een hele opdracht.

Geen wonder dus dat het grapjes regende op social media. Zo werd de hoed van Melania vergeleken met het hoeddeksel van Jude Law in de serie 'The Young Pope'.

Melania with the Young Pope hat pic.twitter.com/PqwI4bqO9A Josh Billinson(@ jbillinson) link

"Hoed af voor Brigitte Macron, die erin geslaagd is om twee kussen op de wangen van Melania te mikken onder die gigantische hoed", luidde een andere reactie op Twitter. De Franse presidentsvrouw van haar kant had zich uitgedost in een crèmekleurig kleed met bijpassend jasje.

Hats off to Brigitte Macron, who just managed a flawless French two-cheek kiss under and around Melania Trump's enormous flat-brim hat. Which is gorgeous. Anne Rumsey Gearan(@ agearan) link

Anderen zagen dan weer een gelijkenis met de hoed die Beyoncé droeg in de muziekclip van 'Formation'.

getting some serious Beyoncé Formation vibes from Melania's hat this morning pic.twitter.com/9yp9X8isAt Niccole(@ niccoleinDC) link

"Ik verkies de hoed van Melania als president", grapte een andere twitteraar.

I’d rather have Melania’s hat as president. Scott Dworkin(@ funder) link

why does melania look like she just jumped out of Mad magazine's spy vs spy comic pic.twitter.com/rP6choUXdS Dom(@ DomDiFurio) link

Andere gebruikers op social media vonden de keuze misschien gewaagd, maar wel geslaagd.

. @FLOTUS arrives to @ngadc still wearing her chapeau 👍🏻 pic.twitter.com/KMoeNqyQah Kate Bennett(@ KateBennett_DC) link

@FLOTUS looks SHARP!! In that Beyoncé inspired hat! #2SnapsInaCircle #Yass Lyssa P(@ Lyssacakes_05) link

Melania did not come to play today. All white belted suit and a white, wide brimmed hat. Abby D. Phillip(@ abbydphillip) link